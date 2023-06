„Air Defender 23“: Kampfjets sorgen für Fluglärm in Köln

Seit Montag (12. Juni) läuft die Nato-Luftwaffenübung „Air Defender 23„. Das Manöver hat auch Auswirkungen auf den Kölner Luftraum. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr Tonight News auf Nachfrage mitteilte, waren am Mittwochvormittag (14. Juni) mehrere Kampfjets im Kölner Raum unterwegs. Bereits am Dienstag seien laut dem Sprecher mehrere Jets des Typs Tornado über die Kölner City geflogen. In 2620 Metern Höhe hatten sie den Kölner Norden überflogen. Um die Mittagszeit fegten die Tornados in 1715 Metern Höhe dann über den Kölner Süden.

Auch am Mittwoch war der Fluglärm in Köln vielerorts nicht zu überhören: Um 9.20 Uhr waren zunächst vier Kampfjets des Typs Eurofighter über Köln unterwegs. Die Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ hoben am Luftwaffenflugplatz Nörvenich ab und flogen über Köln-Raderberg in Höhen zwischen 3660 und 3960 Metern. Um 9.58 Uhr waren zudem drei Jets des Typs Tornado (Taktisches Luftwaffengeschwader 33) im gleichen Bereich in einer Höhe von 1770 Metern unterwegs. Um 10.27 Uhr kam ein weiterer Kampfjet des gleichen Typs in Höhe von 2865 Metern hinzu.

Luftfahrtamtssprecher: Fluglärm nicht nur wegen Nato-Luftwaffenübung

Der Sprecher des Luftfahramts erklärt zum Fluglärm in Nörvenich weiter: „Auch wenn die Flugzeuge im Rahmen der Übung ‚Air Defender 23‘ zu ihrem Übungsgebiet unterwegs waren, besteht kein unmittelbarer Zusammenhang mit den Überflügen des Kölner Stadtgebietes. Diese sind vielmehr dem Umstand geschuldet, dass aktuell eine Ostwindlage vorherrscht und Flugzeuge grundsätzlich gegen den Wind starten und landen.“

Weitere Überflüge des Nato-Manövers können laut aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden. Für genervte und interessierte Anwohner wurde ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter dieser Nummer können sie sich mit Fragen oder Beschwerden an Mitarbeiter des Luftfahrtamtes wenden: 0800/8620730.

„Air Defender 23“: Diese Teile Deutschlands sind betroffen

Zwischen dem 12. und dem 23. Juni 2023 findet die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato statt. An der Übung nehmen 25 Mitgliedsstaaten der Nato teil. 10.000 Soldaten sowie 250 Flugzeuge sind beteiligt. In Deutschland sind Teile dreier Lufträume beteiligt: Norddeutschland, Ostdeutschland und Südwestdeutschland.