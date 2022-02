Achtstöckiges Wohnhaus in Köln-Ostheim brennt – Kerze als Ursache

Ein Kellerbrand in Köln-Ostheim hielt die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch in Atem. Gegen 3.05 Uhr ging ein Anruf bei den Einsatzkräften ein, ein achtstöckiges Wohnhaus habe Feuer gefangen. Was war passiert?

In Köln hat es in einem achtgeschossigen Wohnhaus gebrannt. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch im Kellergeschoss des Hauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Zu Beginn des Einsatzes sei ein Mensch als vermisst gemeldet worden. Verletzt wurde demnach aber niemand. Acht Personen, davon ein Kind, seien nach dem Brand von der Feuerwehr betreut worden. Laut Angaben eines Sprechers konnten die Bewohner nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Kerze soll für Brand in Kölner Wohnhaus gesorgt haben

Insgesamt waren etwa 59 Einsatzkräfte vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Kerze in einer Wohnung im Kellergeschoss den Brand ausgelöst haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

dpa