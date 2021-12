Ab Sonntag: KVB überrascht mit Mega-Veränderung – das sollten Kunden wissen

KVB-Kunden kennen das Dilemma nur zu gut aus dem Pendler-Alltag: Der Blick auf den unübersichtlichen, eindimensionalen und rechteckigen Fahrplan hinterlässt insbesondere bei Passagieren mit wenig Ortskenntnis viele Fragezeichen. Wo liegt welches Veedel? Und wie komme ich von Hürth nach Nippes?

Um Fragen wie diese leichter zu beantworten, hat Informationsdesigner Benedikt Schmitz aus Köln einen neuen, konzentrischen Fahrplan für die KVB entwickelt. Diesen brachte er bereits 2018 zu Papier. Jetzt sind die Kölner Verkehrsbetriebe offenbar bereit für die „runde Sache“, die ihren Fahrgästen mehr Übersicht geben soll.

Zur Erinnerung: So sehen die Fahrpläne aktuell noch aus.

⚠ Trennung Linie 7 zw. Braunsfeld und Frechen ⚠

Wegen Weichenerneuerungen wird die Linie 7

➡ von Samstag, 13.11., ca. 3 Uhr,

➡ bis Sonntag, 14.11., getrennt!

Zwischen der (H) „Aachener

Straße/Gürtel“ und der (H) „Frechen-Benzelrath“ sind ErsatzBusse im Einsatz 🚍 pic.twitter.com/NxCBvQX7W8 — KVBAG (@KVBAG) November 12, 2021

Ab Sonntag, 12. Dezember 2021, werden die rechteckigen Pläne an den Haltestellen durch die neuen, konzentrischen ersetzt. Das kündigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung an.

Das könnte dich auch interessieren: