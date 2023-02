Donnerstagnacht (9./10.Februar) von 21 bis 4 Uhr ist die Verbindung von der A559 von Köln-Porz kommend auf die A4 in Fahrtrichtung Aachen gesperrt. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Zudem steht den Verkehrsteilnehmenden auf der A4 in Fahrtrichtung Aachen im Autobahnkreuz Köln-Gremberg eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland erneuert in dieser Nacht die in die Fahrbahn eingelassenen Kontaktschleifen auf der A4.