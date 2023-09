Kein Durchkommen mehr: A4 bei Köln für mehrere Tage gesperrt

Von Freitag, 29. September, 20 Uhr, bis Mittwoch, 4. Oktober, 5 Uhr, wird die A 4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg und dem Autobahndreieck Heumar in Fahrtrichtung Olpe gesperrt. Die einseitige Vollsperrung der A4 wird notwendig, um die Fahrbahn im Streckenabschnitt zu sanieren. Das teilte die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH mit.

Umleitungen werden frühzeitig eingerichtet. Sie führen die Verkehrsteilnehmer auf der A 4, aus Aachen kommend in Fahrtrichtung Oberhausen, ab dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg über die A559 und die A59.

Deswegen wird die A4 bei Köln saniert

Das Autobahndreieck Heumar verbindet die Autobahnen A 3, A 4 und A 59 am südöstlichen Rand des Kölner Autobahnrings. Etwa 200.000 Fahrzeuge fahren pro Tag über das Autobahndreieck – damit gehört es zu den am meisten genutzten Autobahnknotenpunkten in Europa.