A3 bei Köln: Hier kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen

Pendler, die die A3 bei Köln passieren, sollten Folgendes beachten: Von Donnerstag (29. Februar), 6 Uhr, bis Montag (4. März), 4 Uhr, ist an der Anschlussstelle Köln-Dellbrück keine Auffahrt auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt möglich. Eine Umleitung werde mit Rotem Punkt ausgeschildert, heißt es von der Autobahn GmbH Rheinland. Die gute Nachricht: Auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt seien im Bereich der Anschlussstelle Köln-Dellbrück drei von vier Fahrspuren befahrbar.

Autobahn GmbH repariert Schäden an A3 bei Köln

Zudem stehen von Freitag (1. März), 6 Uhr, bis Montag (4. März), 4 Uhr, nur noch zwei von vier Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland repariert in dieser Zeit in einer Notmaßnahme Schäden an der Fahrbahndecke, um weiterhin die Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleisten zu können.