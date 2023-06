88 Prozent Raserquote: Auf dieser Kölner Straße fahren fast alle zu schnell

Die Raser, die auf der Butzweilerhofallee zwischen Butzweilerstraße und Adolf-Grimme-Allee in Köln-Ossendorf zu schnell gefahren sind, können von Glück reden, dass die aufgestellte Radarfalle nur testweise aufgestellt worden war, um zu entscheiden, ob hier ein dauerhafter Blitzer notwendig ist. Folglich wurden auch keine Knöllchen verschickt. Das Ergebnis ist jedoch eindeutig: Der Blitzer kommt!

Zwischen 25. April und 2. Mai hatte die Stadtverwaltung auf dem 300 Meter langen Abschnitt der Butzweilerhofallee, auf dem Tempolimit 30 km/h gilt, eine Tempomessung installiert. Allein in Fahrtrichtung Adolf-Grimme-Allee waren 13.000 Autos in die Falle gejagt, fuhren also schneller als die erlaubten 30 km/h. Insgesamt passiert hatten den Bereich 15.000 Fahrer. Folglich sind 88 Prozent aller Autofahrer hier zu schnell gefahren. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Richtung Butzweilerstraße fuhren 17.000 von insgesamt 22.000 Verkehrsteilnehmern zu schnell. Der Rekord-Raser an dieser Stelle bretterte mit 133 Stundenkilometern über die Butzweilerhofallee. Eins ist sicher: Der Verkehrsbehörde ist in diesen Wochen eine Menge Bußgeld durch die Lappen gegangen. „Darüber hinaus wird die Verwaltung die Verkehrsdirektion der Polizei Köln bitten, die Butzweilerhofallee in die polizeilichen Überwachungen mit aufzunehmen“, hieß es in der Mitteilung an die Bezirksvertretung Ehrenfeld. „Ksta.de“ hatte zuerst über den Raser-Hotspot berichtet.