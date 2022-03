50 gefälschte Impfpässe, Silberbarren und 60.000 Euro Bargeld bei Razzia konfisziert

Seit dem frühen Dienstagmorgen waren die Ordnungshüter der „EG Stempel“ in Köln, Leverkusen, dem Rhein-Erft-Kreis, dem Kreis Mettmann sowie dem Oberbergischen Land unterwegs, um 70 Wohnungen und eine Firma zu durchsuchen – Impfpass-Razzia!

Gegen Nachmittag melden die Beamten dann den Fahndungserfolg: Sie haben 50 mutmaßlich gefälschte Impfpässe sichergestelllt und mehrere digitale Impfzertifikate von den Mobilgeräten der Betroffenen gelöscht. Somit haben die Pseudo-Geimpften nun ihren Impfstatus verloren, dürfen keine Diskotheken mehr besuchen und müssen sich für Restaurantbesuche wieder testen lassen. Zudem haben sie Anzeigen wegen der Benutzung gefälschter Gesundheitszeugnisse an der Backe.

In den durchsuchten Objekten fanden die Ordnungshüter zudem verschiedenste Utensilien zur Herstellung der Fake-Impfpässe. In einer Frechener Firma trauten die Beamten ihren Augen kaum, als sie mehrere Silberbarren- und münzen im Wert von 40.000 Euro vorfanden sowie 60.000 Euro Bargeld! Dem Inhaber wird nun vorgeworfen, die Impfausweise gefälscht und diese verkauft zu haben. Ob die Silberbarren- und münzen mit der Impfpass-Kriminalität in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch geprüft.