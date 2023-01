Köln

5 Kilogramm Sprengstoff, intakter Aufschlagzünder: Tellermiene in Köln entdeckt!

14. Januar 2023

Ein lauter Knall hielt die Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und die Anwohner in Köln-Niehl am Samstagmorgen in Atem. Dahinter steckt eine Tellermiene aus dem Zweiten Weltkrieg.