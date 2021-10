Endlich wieder Zimtduft und Mandeln, Bratwurst und Glühwein und aller möglicher Schnickschnack, den kein Mensch braucht. Doch so ganz um Corona herum werden die Weihnachtsmärkte auch in diesem Jahr nicht kommen. Was blüht den Veranstaltern in Köln?

Von Johanna Ristau -