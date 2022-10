20 Jahre Libertines: Anfahrt, Preise, Tickets – alle Infos zum Konzert in Köln

1997 gegründet und zu Beginn der 2000er auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sorgten die Libertines mit ihren Hits wie „Up The Bracket“, „Music When The Lights Go Out“ und vielen mehr nicht nur für kreischende Frauen, sondern auch für einige Schlagzeilen. Trotz oder gerade wegen des immer größer werdenden Erfolgs rutschte Frontmann Pete Doherty in den Drogensumpf ab. Highlight seiner ausufernden Drogenkarriere war ein Interview, bei dem er kurzerhand seine Heroin-Spritze auspackte und Blut auf die Linse der Kamera spritzte, welches der Kameramann im Anschluss wegwischte.

Etliche Entzüge blieben erfolglos. Immer wieder brach Doherty die stationäre Therapie bereits nach einem oder wenigen Tagen ab und flüchtete. Selbst in einem strengen thailändischen Kloster, in dem Prügeleinheiten mit Stöckern zur täglichen Therapie gehörten, schaffte der Sänger und Gitarrist es nicht, den Drogen zu entsagen.

Schließlich pausierte Band-Gründer und Co-Frontmann Carl Barât die Band, nachdem diese im Dezember 2004 ihren letzten Auftritt in Paris hatte – ohne Doherty. 2014 haben die Bandmitglieder um Carl Barât, Skandalnudel Pete Doherty, John Hassal (Bass) und Gary Powell (Schlagzeug) sich wieder vereint und touren nun durch Europa.

Libertines in Köln: Termin, Tickets, Location – alle Infos

Am 26. Oktober 2022 machen sie Halt in Köln und feiern „20 Jahre Libertines“. Das Konzert der Britrocker findet im Carlswerk Victoria in Köln-Mülheim statt. Tickets kosten 50 Euro. Bis jetzt sind noch Karten fürs Libertines-Konzert in Köln erhältlich. Hier geht’s zum VVK.

Das Carlswerk Victoria befindet sich in der Schanzenstraße 6-20 in 51063 Köln. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Anfahrt zum Carlswerk Victoria und Parkmöglichkeiten

Carlswerk Victoria: Anreise mit der Bahn

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Carlswerk-Victoria leicht mit der KVB-Linie 4 von der Haltestelle „Keupstraße“ oder wahlweise „Von-Sparr-Straße“ in wenigen Gehminuten zu erreichen.

Carlswerk Victoria: Anreise mit dem Auto

Mit dem Auto lautet die Navi-Adresse Schanzenstraße 6-20 in 51063. Parkplätze sind auf der Schanzenstraße begrenzt vorhanden. Aber: Direkt neben dem Carlswerk Victoria befindet sich ein Parkhaus mit 440 Stellplätzen. Dort könnt ihr von 18 Uhr bis 8 Uhr zum Veranstaltungstarif für 4,50€ parken, außerhalb dieser Zeiten zahlt ihr 1,50€/Std.