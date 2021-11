11.11. in Köln: Nächste Kult-Kneipe sagt Karnevals-Party ab

Die nächste Kölner Kult-Kneipe hat ihre Karnevals-Party zum 11.11. abgesagt. Das beliebte Chlodwig-Eck in der Südstadt bleibt am Donnerstag geschlossen. Auf einer Tafel vor der Tür kündigt die Eckkneipe auf der Annostraße das traurige Party-Aus an. „Tauchkurs statt Surfurlaub – Das Chlodwig Eck schwimmt die 4. Welle nicht mit. Deshalb: Am 11.11. geschlossen!“

Grund für das Chlodwig-Eck sind also die steigenden Corona-Zahlen kurz vorm Fasteleer. Mittlerweile ist die Inzidenz in Köln auf über 180 geklettert – trotz einer Impfquote von rund 80 Prozent. Die damit verbundenen finanziellen Einbußen verunsichern viele Gastwirte.

11.11. in Köln: Chlodwig-Eck nicht die erste Kneipe, die absagt

So erklärte kürzlich auch „Wirtz“-Betreiber Alex Haag, er könne eine Karnevals-Party nicht riskieren. Denn im Falle, dass sich einer seiner Mitarbeiter infiziert, ob geimpft oder nicht geimpft, müsste das ganze Team in Quarantäne. Die damit verbundenen Einbußen könne er mit dem 11.11. nicht wieder ausgleichen. Tonight News berichtete auch über eine andere kölsche Kult-Location, die ihre Party am 11.11. abgesagt hat.

