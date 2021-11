11.11. in Köln: Fünf Partys für Karnevals-Muffel – von Techno bis Trash

Der Elfte Elfte in Köln steht an – und mit ihm eine Domstadt im absoluten Ausnahmezustand. Überall tummeln sich die Jecken, um den Beginn der fünften Jahreszeit, die Session 2021/22, zu feiern. Für die meisten gehört Karnevalsmusik dazu wie literweise Kölsch. Doch was ist mit den Karnevals-Muffeln?

Was ist mit denjenigen unter uns, die der karnevalistischen Volksmusik so gar nichts abgewinnen können? Auf die warten am 11.11. ganz andere Partys – auf denen garantiert kein „Viva Colonia“ gespielt wird. Wir zeigen euch die besten Partys am 11.11. in Köln für Karnevals-Muffel:

11.11. in Köln: Red Cat Lounge

In dem beliebten After-Hour-Schuppen auf der Luxemburgerstraße startet ab 11.11 Uhr ein Karnevals-Rave der beliebten Techno-Reihe „Tinnitus“. Und der soll bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr andauern. Rave on statt Alaaf. Eintritt 10 Euro, 3G

11.11. in Köln: Artheater

Im Artheater im Herzen von Ehrenfeld findet ab 14 Uhr ein Techno-Event der Reihe „Animado/Hasenbau“ statt. Vorverkauf (VVK) gibt’s hier für 13 Euro. Geburtstagskinder und Schwerbehinderte kommen gratis rein. 3G

11.11. in Köln: Live Music Hall

Kinder der 90s oder 2000er aufgepasst: Am 11.11. findet in der Live Music Hall (Köln-Ehrenfeld) die legendäre „Trash Island“-Partyreihe statt. Gespielt wird alles von Robbie Williams über Atomic Kitten, Britney Spears bis hin zu den No Angels. Tickets kosten 15 Euro im VVK. 3G

11.11. in Köln: Odonien

Die Jungs von Katermukke Showcase freuen sich auf einen 18-Stunden-Indoor-Outdoor-Rave in Odonien. Unter anderem legen Dirty Doering, Nicone und Paji auf. Ab 14.11 Uhr können Techno-Fans die beliebte Location neben dem Pascha ansteuern. 3G (inklusive Antigen-Test)

11.11. in Köln: Reineke Fuchs

18 Stunden elektronischen Karneval gibt’s im Reineke Fuchs auf der Aachener Straße ab 15 Uhr. David Hasert, Dirk Sid Eno, Jeremy Reinhard, Yamen u.v.m. legen auf. Tickets kosten 10 Euro im VVK. 3G

