Bekommen wir ein Warcraft Mobile?

Wir wissen inzwischen ja alle, dass Microsoft Activision Blizzard gekauft hat. Ein enormer Deal, der einiges in der Spieleindustrie bewegen könnte. Das könnte zum einen sein, dass Call of Duty nicht mehr jährlich erscheint oder dass einige der Activision Blizzard Franchises in Zukunft exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen. Nach neuesten Informationen könnte es aber auch heißen, dass wir einige der beliebten Blizzard Spiele bald auch auf dem Smartphone zocken können. Wir alle erinnern uns noch an die Ankündigung von Diablo Immortal, oder? Die Ankündigung des Diablo Ablegers für Smartphones stieß damals bei den Fans nicht wirklich auf Begeisterung… Was erhofft Blizzard sich jetzt also davon, weitere Franchises auf unsere Mobile Geräte zu bringen?

Neue Warcraft Mobile Inhalte

In ihrem kürzlichen Finanzbericht verkündete Activision Blizzard unter anderem Folgendes:

Die Nettoumsätze von Hearthstone im vierten Quartal sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, was auf eine stetige Kadenz neuer Inhalte zurückzuführen ist. Blizzard plant für das Jahr 2022 umfangreiche neue Inhalte für das Warcraft-Franchise, einschließlich neuer Erlebnisse in World of Warcraft und Hearthstone, und wird den Spielern zum ersten Mal völlig neue mobile Warcraft-Inhalte zur Verfügung stellen.

Hier wird uns nicht nur versprochen, dass wir dieses Jahr spannenden neuen Content für Hearthstone bekommen sollen. Es ist auch die Rede von „völlig neuen mobilen Warcraft-Inhalten“. Ja, es gibt noch keine genaueren Hinweise darauf, um was für eine Art Spiel es sich handeln könnte. Soll es eine Mobile-Umsetzung eines bereits bestehenden Spiels werden? Oder vielleicht sogar ein komplett neues Spiel im Warcraft Universum? Wir wissen es nicht. Aber was wären denn die Optionen? Entweder sie bringen World of Warcraft aufs Smartphone oder Warcraft. Hearthstone gibt es immerhin schon als App.

Da wir uns eigentlich keines der beiden Spiele so richtig gut auf dem Smartphone vorstellen können, tippen wir allerdings eher darauf, dass Blizzard sich etwas Neues ausdenkt, das von den zuvor genannten Spielen inspiriert ist. Auf Smartphones funktionieren bekannterweise Helden-Sammel-Spiele sehr gut – man denke nur an Raid und Konsorten –, aber auch ein Strategiespiel könnte Potenzial haben. Vielleicht ein Warcraft Mobile à la Clash of Clans…?

Wann kommt Warcraft Mobile?

Da wir wie gesagt noch keinerlei genauere Informationen haben, können wir euch leider noch kein genaues Datum geben. Allerdings geht aus Blizzards Statement ja bereits hervor, dass die neuen Warcraft Inhalte für 2022 geplant sind. Es könnte also durchaus sein, dass wir schon dieses Jahr zumindest eine Art Beta oder Early Access zu Warcraft Mobile bekommen.

Was haltet ihr von der Idee das Warcraft Franchise auf unsere Smartphones zu bringen? WÜrdet ihr das zocken? Und was wäre euer Tipp, wie Blizzard das Ganze umsetzen will?

