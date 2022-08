Games & eSports

Spielemesse „Spiel 22“ in Essen: Infos, Tickets, Preise und Highlights

12. August 2022

Als weltgrößte Messe für Brett- und Kartenspiele ist die "Spiel" in Essen nicht nur für deutsche Besucher ein Publikumsmagnet. Vom 6. bis zum 9. Oktober findet die Messe wieder vor Ort in Essen statt. Welche Highlights dabei sind und was euch vor Ort erwartet, erfahrt ihr hier.