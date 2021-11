„League of Legends“-Spieler verstorben: Schalke 04 trauert um E-Sportler

Wie der FC Schalke 04 am 24. November bekanntgegeben hat, ist ein Spieler aus dem E-Sportteam der Knappen verstorben. Es handelt sich um den serbischen „League of Legends“-Spieler Pavle „Yoppa“ Kostic. Er wurde gerade einmal 23 Jahre alt.

>> League of Legends: Wild Rift – Der große Anfänger- und Rückkehrer-Guide <<

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Der Verein richtete seine Worte an die Angehörigen und die Familie von Kostic. „Wir sind fassungslos und sprachlos. Der FC Schalke 04 Esports trauert um Pavle „Yoppa“ Kostic. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden. Wir werden sein Andenken immer in Ehren halten“, hieß es via Twitter vom Verein.

We are shocked and speechless. FC Schalke 04 Esports mourns Pavle "Yoppa" Kostić. 😢 Our condolences go out to his family, loved ones and friends. We will always cherish his memory. 🖤 #S04 pic.twitter.com/m3BXbXfX2D

— Schalke 04 Esports (@S04Esports) November 24, 2021