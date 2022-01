Mehr PS-Exklusiv-Titel für den PC

Bisher erschienen die meisten PlayStation-exklusiven Spiele nur genau dort, auf der PlayStation. The Last of Us, Uncharted, Ratchet and Clank… Alles Spiele, die PC- oder Xbox-Spielern bisher vorenthalten wurden. Klar gab es hier und da mal eine Ausnahme, wo Jahre später dann ein Port für den PC erschien, aber das war eben auch die absolute Ausnahme. Das könnte sich allerdings schon sehr bald ändern, wenn man dem Creatice Director von God of War, Cory Barlog, Glauben schenken darf.

Das „neue“ God of War von 2018 ist gerade erst (am 14. Januar) auf dem PC auf Steam erschienen und bricht bereits alle Rekorde. Schon kurz nach dem Release hatte das Spiel knapp 74.000 gleichzeitige Spieler auf Steam und ein unglaubliches Rating von 97 %. Man könnte also durchaus daraus schließen, dass Ports von PS-exklusiven Titeln recht erfolgreich und somit auch lukrativ für Sony seien könnten. Genau das haben mehrere Studios anscheinend schon länger zu Sony gesagt

PlayStation Studios fordern mehr PC-Ports

Der eben schon erwähnte Creative Director, Cory Barlog, sprach in einem Interview darüber, was er über Sonys Pläne mehr Spiele auch auf den PC zu bringen, weiß. Im Interview sagte er Folgendes:

Ich glaube, es war die kollektive Meinung aller Studios, dass das eine wirklich gute Idee ist. Wir sollten uns damit befassen. Irgendwann, glaube ich, war der Wendepunkt erreicht. Wir haben so viele Vorschläge in die Vorschlags-Postbox geschickt, dass sie sagten: „Ich bin es leid, das alles zu hören. Gut, dann machen wir das eben.“ Es ist ein Prozess. Wir sind immer noch dabei, als Unternehmen und als einzelne Studios herauszufinden, wie man das macht und wie der Prozess und die Strategie aussehen werden.

Barlog lässt hier durchblicken, dass in der Vergangenheit zahlreiche Studios, die für Sony PlayStation-exklusive Titel entwickeln, wohl schon des Öfteren an Sony appelliert haben, dass mehr von ihren Spielen auch auf den PC geportet werden. Sony will mit guten Exklusivtiteln natürlich einen Anreiz für Spieler schaffen, sich die neue PlayStation zuzulegen, allerdings erreicht man mit dem PC und insbesondere mit PC und Xbox auch einen deutlich größeren Markt. Und dieser größere Markt bedeutet nicht nur mehr Spieleverkäufe, sondern auch mehr In-Game-Käufe – und davon leben die Publisher und Entwickler immerhin. Gerade als Entwickler kommt noch dazu, dass man sein Werk in der Regel einer möglichst großen Spielerschaft zugänglich machen möchte.

Es gibt zwar noch kein offizielles Statement von Sony dazu, ob und wenn ja welche Exklusivtitel sie in Zukunft auf den PC bringen, wir glauben aber fest daran, dass es die richtige Entscheidung wäre. Ob auch God of War Ragnarok auf dem PC erscheinen wird, wollte Barlog im Interview noch nicht bestätigen, es wäre aber komisch den ersten Teil auf dem PC zu veröffentlichen und dann trotz des Erfolgs den zweiten PS-exklusiv zu lassen.

Welche PS-Exclusives wünscht ihr euch für den PC? Ich warte ja immer noch auf Bloodborne…

