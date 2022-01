Nintendo Switch Games Release Liste 2022: Neue Spiele und Termine im Januar

Als Nintendo-Zocker muss man sich traditionell mit etwas „weniger“ begnügen, dennoch gibt es besonders im Indie-Sektor mehr als genug Auswahl. Doch welche Spiele erscheinen wann für die Nintendo Switch? Mit unserer Release-Liste seid ihr stets auf dem aktuellen Stand.

Für Nintendo-Zocker fängt das Jahr langsam an: Mit „Pokémon Legends: Arceus“ erscheint am 28. Januar der erste und erstmal einzige große Titel für die Switch. Die restlichen Highlights lassen sich an einer Hand abzählen, kommen vorwiegend aus dem Indie-Sektor und bedienen selbst dort nur eine Special-Interest-Community. So soll das 2D-Skateboard-Game „OlliOlli World“ am 8. Februar erscheinen, JRPG-Fans freuen sich auf „Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream“ am 28. Februar.

Nintendo Switch Games 2022: Alle Termine auf einen Blick

An dieser Stelle findet ihr den Spiele-Ausblick auf die kommenden Monate. Hervorgehoben sind die Tipps der Redaktion.

Nintendo Switch Games im Januar 2022

06.01.2022 – Demon Gaze EXTRA

13.01.2022 – Astroneer

20.01.2022 – Windjammers 2

27.01.2022 – Hotel Life: A Resort Simulator

27.01.2022 – COGEN: Sword of Rewind

28.01.2022 – Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

28.01.2022 – Pokémon Legends: Arceus

Nintendo Switch Games im Februar 2022

01.02.2022 – Life is Strange Remastered Collection

08.02.2022 – Zorya: The Celestial Sisters

08.02.2022 – OlliOlli World

10.02.2022 – A Memoir Blue

15.02.2022 – Dynasty Warriors 9 Empires

25.02.2022 – Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Nintendo Switch Games im März 2022

04.03.2022 – Triangle Strategy

10.03.2022 – Chocobo GP

10.03.2022 – .hack//G.U. Last Recode

15.03.2022 – Phantom Breaker: Omnia

17.03.2022 – Persona 4 Arena Ultimax

17.03.2022 – Gal Gun: Double Peace

29.03.2022 – Crystar

Archiv: Diese Nintendo Switch Games sind zuletzt erschienen

In unserem Archiv findet ihr die Release-Daten der letzten Monate auf einen Blick. Hervorgehoben sind die Tipps der Redaktion.

Nintendo Switch Games im Dezember 2021

02.12.2021 – Asterix & Obelix: Slap Them All!

02.12.2021 – Archvale

03.12.2021 – Big Brain Academy: Brain vs. Brain

03.12.2021 – Danganronpa Decadence

07.12.2021 – Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!!

07.12.2021 – Beyond a Steel Sky

07.12.2021 – Ever Forward

07.12.2021 – Twelve Minutes

08.12.2021 – Sam & Max: Beyond Time and Space

09.12.2021 – Monster Rancher 1 & 2 DX

09.12.2021 – Loop Hero

09.12.2021 – Super Impossible Road

13.12.2021 – Shovel Knight Pocket Dungeon

14.12.2021 – Gear.Club Unlimited 2 – Definitive Edition

15.12.2021 – Aeterna Noctis

15.12.2021 – Dungeon Munchies

15.12.2021 – Let’s Play! Oink Games

15.12.2021 – Chicory: A Colorful Tale

16.12.2021 – Omno

27.12.2021 – Picross S7

28.12.2021 – Lacuna

Nintendo Switch Games im November 2021

02.11.2021 – World War Z

02.11.2021 – Unpacking

02.11.2021 – Tunche

04.11.2021 – Just Dance 2022

05.11.2021 – Die Schlümpfe: Mission Blattpest

09.11.2021 – Airborne Kingdom

11.11.2021 – Star Wars: Knights of the Old Republic

11.11.2021 – Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition

11.11.2021 – Beyond Blue

12.11.2021 – Shin Megami Tensei V

12.11.2021 – Gynoug

16.11.2021 – Ruined King: A League of Legends Story

16.11.2021 – Grow: Song of the Evertree

16.11.2021 – The Wild at Heart

16.11.2021 – Hextech Mayhem: A League of Legends Story

16.11.2021 – Marsupilami: Hoobadventure

17.11.2021 – Klang 2

19.11.2021 – Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle

19.11.2021 – NERF Legends

22.11.2021 – Let’s Sing 2022

23.11.2021 – Death’s Door

23.11.2021 – Disney Classic Games Collection

25.11.2021 – DoDonPachi Resurrection

25.11.2021 – DEEER Simulator

25.11.2021 – A Gummy’s Life

26.11.2021 – Night Lights

26.11.2021 – Date Night Bowling

30.11.2021 – Clockwork Aquario

