Lego Set 76989 „Tallneck“: Horizon-Dino erscheint im Mai – alle Bilder und Infos

Langsam aber sicher entdeckt Lego die Welt der Videospiele für sich. Nachdem man bereits unzählige Mario- und Luigi-Sets auf den Markt gebracht und erst kürzlich sogar dem populärsten Igel der Welt ein eigenes Set gegönnt hat (Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone, 21331), versucht sich das dänische Kult-Unternehmen jetzt an einer Sony-PlayStation-Marke.

PlayStation-Zocker wissen dabei natürlich sofort, worum es geht: Mit „Horizon Forbidden West“ erscheint am Freitag, 18. Februar 2022, bereits die Fortsetzung zum hoch gelobten und vielfach verkauften Vorgänger „Horizon Zero Dawn“. Die Veröffentlichung ist nicht nur einer der größten PlayStation-Releases im Februar, sondern des gesamten Jahres.

In dem vor allem visuell einmaligen Endzeit-Szenario des niederländischen Entwicklerstudios Guerrilla Games (Killzone) erforscht eine junge Stammeskriegerin namens „Aloy“ eine postapokalyptische Welt, die von teils gigantischen Roboter-Dinos bevölkert wird. Eben diese verfallen einem Virus, der die eigentlich friedfertigen Geschöpfe durchdrehen und auf Menschen losgehen lässt.

Der Tallneck ist der Riese unter den Gamer-Sets bei Lego

Ein ganz besonderes Exemplar dieser Roboter ist der „Tallneck“, der zum Teil dem Brachiosaurus nachempfunden zu sein scheint. Mit einer Höhe von 34 Zentimetern ist das dazugehörige Lego-Set ansprechend groß ausgefallen und begeistert mit vielen kleinen Details. Sogar der Preis ist im eher überteuerten Urzeit-Dschungel der Lego-Produkte zumindest auf den ersten Blick fair gestaltet: 79,90 Euro soll das Set 76989 kosten.

Bereits in der Ankündigung macht Lego deutlich: Dieses Set ist als „Bau- und Ausstellungsmodell konzipiert“, also nichts für kleine Kinderhände. Für solche Sets gibt Lego die Altersempfehlung mit „18+“ an, tatsächlich dürften aber auch etwas weniger versierte und jüngere Bastler damit zurecht kommen. Wer als Kind jedoch gerne Spielzeug-Dinos mit voller Wucht ineinander gerammt hat, sollte besser die Finger vom „Tallneck“ lassen – hier besteht akute Zusammenbrech-Gefahr!

Insgesamt besteht das Lego Set 76989 „Tallneck“ aus 1.222 Teilen, die in der Lego-Community eher zwiespältig betrachteten Aufkleber kommen als Stickerbogen mit dazu. Auf den veröffentlichten Bildern sieht man die Sticker jedoch lediglich als Textur-Zugabe für die oberen Teile des „Tallneck“ und rund um dessen Kopf-Platte. Fun Fact: Im Spiel muss Aloy den „Tallneck“ von einer schwer zugänglichen Position aus besteigen und auf dessen Kopf klettern, um dort eine Karte aufzurufen. So lichtet sich der „Nebel“ auf der Karte im Spiel und die wichtigsten Locations in näherer Umgebung werden enthüllt.

„Das Set enthält eine brandneue Kopfbedeckung für Aloy, die Watcher-Maschine, die wahlweise mit blauen, gelben oder roten Augen, ihrem Bogen und einem gemauerten Speer ausgestattet ist, sowie die authentische Tallneck-Maschine mit einem glatten, scheibenförmigen Kopf und langen, schlanken Beinen, die dem Modell markante Merkmale verleihen. Die Fans können ihr Modell mit schönen Landschaftsdetails wie einer gemauerten Birke, hohem Gras und einer rostigen Ampel vervollständigen, um das Herzstück für die Ausstellung zu vervollständigen.“ heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Auch von der Zusammenarbeit scheint man begeistert: „Die Zusammenarbeit mit Guerrilla war wirklich bemerkenswert“, sagt Isaac Snyder, Designer bei der LEGO Gruppe. „Das Team von Guerrilla hat eine unglaubliche Leidenschaft für die Welt von ‚Horizon Forbidden West‘ und war uns eine große Hilfe dabei, eine authentische Darstellung in LEGO Form zu schaffen. Dank unserer engen Zusammenarbeit waren wir in der Lage, alle ikonischen Aspekte von ‚Horizon Forbidden West‘ einzubeziehen, von unglaublichen Maschinen, geheimnisvollen Ruinen, einzigartigen Stämmen und atemberaubenden Landschaften. Wir hoffen, dass jeder, der dieses Modell baut, genauso viel Spaß hat wie wir beim Entwerfen.“

Bei so viel PR-Freude ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich Lego dem nächsten „Gamer“-Thema widmet. Unsere Vorschläge: Wie wäre mal mit einem Set zu „Bloodborne“, alternativ auch gerne zu „Monster Hunter“ oder „Halo“?

Das sind die Eckdaten vom Lego-Set 76989 „Tallneck“

Veröffentlichung am 1. Mai 2022

1.222 Teile

Größe: 34 cm hoch, 23 cm breit und 17 cm tief.

Exklusiver Bausatz mit Guerrilla Games Lizenz

Mit dabei: eine Minifigur „Aloy“ und ein Stickerbogen-Set

Ausgezeichnet als 18+ Set

Preis: 79,99 Euro UVP

Hinter diesem Link findet ihr den „Tallneck“ bereits im offiziellen Lego-Shop.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar

Mit dem baldigen Release von „Horizon Forbidden West“ am 18. Februar steht PlayStation-Zockern einer der wichtigsten PlayStation-Titel des Jahres ins Haus. Die ersten Reviews zum Spiel gingen bereits am Montag, 14. Februar, online. Der überwiegende Tenor: „Horizon Forbidden West“ ist erneut ein allen voran technisches Meisterstück und eine grafische Augenweide. Mit einem Metascore von 89 bei 100 Kritiken auf metacritic.com gehört der Titel zu einem der am besten bewerteten Videospiele des (zugegeben noch jungen) Jahres.

