King Of The Desert 4: Decider Matches und Viertelfinale am Wochenende

3. Dezember 2021

Am Freitag, den 3. Dezember, geht das "King Of The Desert 4"-Turnier des spanischen Streamers Daniel "MembTV" Molina weiter. Zunächst stehen die Decider Matches an, am Samstag folgt das Viertelfinale.