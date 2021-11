Am Wochenende vom 30. bis zum 31. Oktober lud der spanische Streamer Daniel „MembTV“ Molina zum großen Qualifikationsturnier seines „King Of The Desert“-Events ein. Aus 512 Spielern konnten sich 16 Teilnehmer für das Mainevent qualifizieren, welches vom 18. November bis zum 12. Dezember vom spanischen Esport-Kommentator veranstaltet wird.

Nachdem am ersten Turniertag bereits bis zur Runde der letzten 32 gespielt wurde, ging es am Sonntag mit den finalen K.o.-Duellen in vier Vierergruppen weiter. Ein Sieg im Best-of-five-Modus bedeutete die Teilnahme beim Mainevent, eine Niederlage das Aus. Vertreten waren viele bekannte Namen aus dem AoE-Universum.

King Of The Desert 4: Favoriten verpassten das Finale

Tags zuvor jedoch schieden bereits einige prominente Vertreter aus. So kam der Tscheche Jindra „DracKeN“ nicht über die dritte Runde hinaus. Er verlor klar gegen den Chilenen Sebastián „Whocl“ Suárez mit 0:2 und musste so bereits früh den Traum von einer Teilnahme am „King Of The Desert 4“ beenden.

Auch der deutsche Streamer Sven „Nili_AoE“ Reichardt verpasste die Vorschlussrunde. Er verlor mit 1:2 gegen den Japaner „chart“ und war somit ebenfalls bereits am ersten Turniertag ausgeschieden. Doch auch so bot der Finaltag spannende Aufeinandertreffen und hielt einige Überraschungen parat.

King Of The Desert 4: Gruppe 1

Vor allem die brasilianische Fraktion um den Zweitplatzierten des „Visible Cup 4“ Bruno „BruH“ stellte gleich vier Akteure in den Gruppen, wie auch die vietnamesische Truppe um den 32-jährigen Dang „saymyname“ Nhan. Mit dabei war auch der Chinese „lyx“, der im vergangenen Dezember noch mit seinem kongenialen Partner Gan „Yo“ Yangfan den „2v2 World Cup“ nebst einem Preisgeld von 7200 Dollar gewann. Er traf in Gruppe 1 auf den Amerikaner Tsz „Daniel“ Lam.

„Daniel“ startete besser in das Duell und holte sich die erste Map. „lyx“ musste reagieren, geriet aber nach einem guten Start auf Map Nummer Zwei erneut ins Hintertreffen. Doch der Chinese kämpfte sich zurück. Das Spiel wog hin und her, das Momentum schwang von der einen auf die andere Seite. Am Ende aber hatte „Daniel“ das bessere Ende für sich und ging mit 2:0 in Führung. Von diesem Nackenschlag erholte sich „lyx“ nicht mehr und musste sich am Ende deutlich mit 3:0 geschlagen geben.

Im Duell zwischen „RiuT“ und „Badboy“ ging der Vietnamese in Führung. Der Brasilianer konnte zunächst noch ausgleichen, verlor aber nach großem Kampf die dritte Karte. Danach ließ „Badboy“ nichts mehr anbrennen und nutzte gleich den ersten Matchball zum 3:1.

Bruno „BruH“ (BRA) 3:1 „StrayDog“ (CHN)

Daniel „RiuT“ Lima (BRA) 1:3 Bui „BadBoy“ Tu (VIE)

Tsz „Daniel“ Lam (USA) 3:0 „lyx“ (CHN)

Masatoshi „Komtan“ Kawai (JPN) 0:3 Dang „saymyname“ Nhan (VIE)

King Of The Desert 4: Gruppe 2

Gruppe 2 bot von den Namen und Begegnungen am meisten Spannungspotenzial. So traf Christopher „slam“ Gregson aus Kanada auf den Japaner „chart“. „chart“ kam beim vorigen „King Of The Desert 3“ bis ins Mainevent, schied dort aber in der Gruppenphase aus. Im Duell um das Finalticket des diesjährigen Wettbewerbs erwischte „chart“ den besseren Start und ging nach einer konzentrierten Vorstellung auf der ersten Karte in Führung.

„slam“ aber konterte und holte sich die zweite Map mit einer überlegenen Vorstellung und glich aus. Das gute Gefühl nahm der Kanadier auch mit auf die dritte Karte, wo er seinen Gegner dominierte und sich den ersten Matchball holte. Nun ins Rollen gekommen, hatte „chart“ seinem Gegner nichts mehr entgegen zu setzen und „slam“ sicherte sich mit dem 3:1 die Teilnahme beim Mainevent.

Weitere Duelle waren Sergey „Dark“ Perevertkin aus Russland gegen den Franzosen „Babaorum“ und Long „SongSong“ aus Vietnam gegen Everson „St4rk“ Alcantara aus Brasilien. „SongSong“ machte mit seinem Gegner kurzen Prozess und überrollte „St4rk“ regelrecht. Am Ende zog der Vietnamese souverän mit 3:0 in das Hauptfeld ein. „Dark“ hatte zunächst Startschwierigkeiten und verlor die erste Map gegen seinen Kontrahenten, setzte sich aber am Ende mit 3:1 durch.

Christopher „slam“ Gregson (CAN) 3:1 „chart“ (JPN)

Long „SongSong“ (VIE) 3:0 Everson „St4rk“ Alcantara (BRA)

Sergey „Dark“ Perevertkin (RUS) 3:1 „Babaorum“ (FRA)

Sebastián „Whocl“ Suárez (CHI) 0:3 „Fish“ (VIE)

King Of The Desert 4: Gruppe 3

In Gruppe 3 war unter anderem der Finne Eerik „TheMax“ Ukkola dabei. Er hatte das letzte halbe Jahr viele Turniere ausgelassen, nachdem er im April noch im Finale von „Two Pools 2“, dem Turnier des Streamers und Kommentators „LidaKor“, gestanden hatte. Er bekam es mit dem eher unbekannten Russen „repard“ zu tun, der erst seit diesem Jahr auf sich aufmerksam macht und unter anderem den Franzosen Arthur „Sitaux“ Alauzen im Juni beim „Yolo Cup“ mit 4:2 in einem Best-of-7 besiegen konnte.

„TheMax“ aber war der Favorit und wurde dieser Rolle auch gerecht. Er kam gut in die Serie und holte sich früh die erste Map. Im zweiten Spiel hatte der Finne ein wenig mehr Mühe, holte aber auch diese Karte letztlich souverän. Doch „repard“ gab sich nicht geschlagen und zeigte, dass er nicht umsonst in dieser Runde stand. Er stellte im dritten Spiel den Anschluss wieder her und verkürzte auf 1:2. Letztlich war dies aber nur ein Straucheln von „TheMax“, der im vierten Spiel keine Zweifel mehr aufkommen ließ und sich durchsetzte.

Auch der türkische Spieler Yunus „Kasva“ Özdemir war in Gruppe 3 vertreten. Er bekam es mit dem aufstrebenden Ashwin „The_Dragonstar“ Kumar aus Indien zu tun. Und der Inder holte sich die ersten beiden Spiele und ging mit 2:0 in Führung. „Kasva“ aber holte nach großem Kampf Map Nummer Drei und steckte nicht auf. Auch den zweiten Matchball wehrte der Türke ab und somit ging es in ein entscheidendes fünftes Spiel. Dort drehte „Kasva“ das Match dann vollends und zog mit 3:2 schließlich ins Hauptfeld ein.

Viktor „classicpro“ Vitoshko (UKR) 3:1 „Shades“ (FRA)

Eerik „TheMax“ Ukkola (FIN) 3:1 Daniil „repard“ (RUS)

Miguel „miguel“ Dornelles (BRA) 3:1 Benjamín „Whitecourt“ Bravo (CHI)

Yunus „Kasva“ Özdemir (TUR) 3:2 Ashwin „The_Dragonstar“ Kumar (IND)

King Of The Desert 4: Gruppe 4

Gruppe 4 hatte dann als letztes Highlight das finnisch-finnische Duell Tuomas „Zuppi“ Törmänen gegen das junge Talent „Valas“, der seit dem letzten halben Jahr mächtig für Furore sorgt und unter anderem die norwegische Legende Ørjan „TheViper“ Larsen beim „The Open Classic“ im vergangenen Juli am Rande einer Niederlage hatte, letztlich aber mit 2:3 nach fünf Spielen unterlag.

Das Duell hielt, was es versprach. Schon das erste Match war heiß umkämpft, ging aber letztlich nach über einer Stunde an den jungen „Valas“. Auch die zweite Partie wurde ein Marathonmatch, diesmal aber mit dem besseren Ende für „Zuppi“. Spiel Drei ging erneut an „Zuppi“, der diesmal seinen Kontrahenten sehr früh unter Druck setzte und Erfolg damit hatte. „Valas“ aber kam noch mal zurück und stellte erneut nach einem langen Match auf 2:2. Am Ende aber hatte „Zuppi“ den längeren Atem und sicherte sich im fünften Spiel die Finalteilnahme.

Auch das Duell zwischen dem Polen „_Barles_„, der schon beim „Red Bull Wololo 5“ dabei war, und dem Italiener „Vodka_L_“ versprach auf dem Papier Spannung. Der Pole aber hatte kein gesteigertes Interesse an einem ausgeglichenen Match und fertigte seinen Gegner mit 3:0 ab.

Tuomas „Zuppi“ Törmänen (FIN) 3:2 „Valas“ (FIN)

Helenes „F1Re“ Candido (BRA) 3:0 Erhan „Cyclops“ (TUR)

Richard „_Barles_“ (POL) 3:0 Isaias „Vodka_L_“ Tomassi (ITA)

Arthur „Sitaux“ Alauzen (FRA) 3:0 Andrés „Noisick“ Quiroz (CHI)

