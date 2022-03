Großes Comeback in Köln: Gamescom 2022 wieder live vor Ort

Während die Gaming-Welt trotz Corona und brutaler Chip-Knappheit („Hat hier jemand eine PlayStation 5 über?“) weiterhin beeindruckende Zahlen schreibt, scheint der Drops an der Messe-Front mittlerweile so gut wie durchgelutscht zu sein: Die E3 in Los Angeles (Electronic Entertainment Expo) wurde bereits Anfang des Jahres abgesagt. Die Gamescom in Köln hat zwei eher mäßig spannende Digital-Auftritte hinter sich – und kämpfte davor schon mit einiger Kritik.

Jetzt steht fest: Die populäre Videospielmesse soll in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2019 wieder mit Besuchern in den Kölner Messehallen stattfinden. 2022 setzen die Veranstalter, die Kölnmesse GmbH und der Branchenverband Game, auf eine Mischform.

Vom 24. bis 28. August soll es in den Messehallen die aus den Vor-Pandemie-Jahren bekannte Mischung aus Fachbesucher- und Publikumsbereich geben. Hinzu kommen verschiedene Livestreams im Netz, darunter auch die Eröffnungsgala am Abend des 23. August. Unklar ist noch, ob und welche Zugangsbeschränkungen es gibt – versprochen wird aber ein Hygiene- und Sicherheitskonzept „im Einklang mit den aktuell geltenden, gesetzlichen Regelungen“.

Die Gamescom ist die weltweit größte Publikumsmesse für digitale Spiele. 2019, im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, kamen an den fünf Messetagen insgesamt 370.000 Besucher nach Köln.

mit dpa