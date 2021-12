Game Awards 2021 – Uhrzeit, Livestream, Premieren, Preisträger und alle Infos

Auf den Game Awards 2021 werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10. Dezember) die besten Spiele des Jahres in rund 30 Kategorien ausgezeichnet. Zusätzlich lockt das im Microsoft Theater in Los Angeles abgehaltene Event mit zahlreichen Weltpremieren.

Zugegeben: Das Interesse an den Awards dürfte auch in diesem Jahr für viele Gamer eher gering ausfallen. Hier geht es weniger um Preisträger, als um neue Trailer – die Wunschliste für 2022 ist lang und extrem spannend. Wie wäre es mit einem neuen Trailer zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ oder einem neuen Blick auf das Sci-Fi-Rollenspiel „Starfield“? Die Zeit vor den Game Awards lädt immer wieder zum Träumen ein, die Zeit danach meist zum Lästern und Motzen.

Game Awards 2021 starten um 2 Uhr nachts deutscher Zeit

Wer live mit dabei sein will, sollte sich die Energy-Drinks schon mal kalt stellen und die Kaffee-Maschine heiß laufen lassen. Da das Event Donnerstag-Abend im fernen Los Angeles startet, müssen deutsche Zuschauer tapfer bis 2 Uhr morgens am Freitag durchhalten, um zumindest den Start der Show sehen zu können.

Welche Livestreams zeigen die Game Awards 2021?

Der Livestream zu den Game Awards 2021 lässt sich auf allen großen Streaming-Plattformen verfolgen. Am besten schaut hier vorbei:

Game Awards 2021: Das sind die nominierten Spiele

Einer der heißesten Anwärter für jede Menge Auszeichnungen ist das geniale Koop-Abenteuer „It Takes Two“ vom schwedischen Entwicklerteam Hazelight Studios, welches Ende März 2021 unter dem „EA Originals“-Label veröffentlicht wurde.

Als „Game of the Year“ nominiert sind:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Alle Nominierungen in allen 30 Kategorien auf einen Blick findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Game Awards 2021 Gerüchteküche: Über 40 neue Spiele sollen angekündigt werden!

Wie üblich heizt Game-Awards-Moderator Geoff Keighley die Stimmung über seinen Twitter-Account bereits vor den Awards kräftig an: Über 40 neue Games sollen im Rahmen der Show gezeigt werden. Bereits bestätigt sind Titel wie „Der Herr der Ringe: Gollum“ (vom deutschen Entwicklerteam Daedalic Entertainment), sowie ziemlich sicher Neuigkeiten zu Publikumslieblingen wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“, „Starfield“ und „Hellblade 2“.

Frisch aus der Gerüchteküche (Stand 7. Dezember)

Ein neues Spiel rund um den besten blauen Igel der Welt (Sonic) soll sich auf den Game Awards blicken lassen

Ein dicker DLC zu „Assassin’s Creed Valhalla“ soll bereits im März 2022 erscheinen

Square Enix könnte das Remake oder Remaster des populären JRPGs „Chrono Cross“ im Gepäck haben (21 Jahre ist die Veröffentlichung für die PlayStation nun her)

„Arc Raiders“ ist ein neues Spiel der Embark Studios (schwedische Entwicklerstudio unter der Leitung von Ex-EA-Vizepräsident Patrick Söderlund)

Neues „BioShock“ – die Hinweise auf eine Fortsetzung der populären Trilogie mehren sich

