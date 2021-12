Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 16. Dezember für PC

Wie so oft hat das Softwareunternehmen Epic Games mal wieder einen heißen Deal an Land gezogen: So erscheint das auch von vielen PC-Spielern heiß erwartete JRPG „Final Fantasy VII Remake“ in der erweiterten „Intergrade“-Version am 16. Dezember zunächst exklusiv im Epic Games Store.

Wer dabei noch nicht die Nase rümpft, der läuft bei der Preisgestaltung gleich vor die nächste Wand: 79 Euro sollen PC-Spieler für das Remake und die „Intergrade“-Erweiterung hinlegen. Überraschung: Die 79 Euro sind tatsächlich derselbe Preis, der auch im PlayStation-Store dafür aufgerufen wird.

Immerhin bekommt ihr für das Geld einige spannende Inhalte geboten: Neben dem Remake gibt es die DLC-Episode „INTERmission“ und die dazugehörige Waffe „Kaktoriken“ dazu. Im DLC schlüpft ihr in die Rolle der Ninja-Kämpferin Yuffie Kisaragi, die Midgar infiltriert. Außerdem mit an Bord sind die Ausrüstungsgegenstände „Midgar-Reif“, „Shinra-Reif“ und „Armreif des Dorns“, die Accessoires“Starlet-Gürtel“, „Mako-Kristall“ und „Engelsflügel“, sowie die Beschwörer-Materia „Karfunkel“, „Chocobo“ und „Kaktor“.

Das „Final Fantasy VII Remake“ hat auf PC viel zu bieten: Verbesserungen in puncto Texturen, Beleuchtung und Hintergrundumgebungen, einen komplett anpassbaren Fotomodus und dazu noch eine Reihe technischer Upgrades – darunter Unterstützung von 4K, HDR, Controllern mit XInput und DirectInput sowie von Maus und Tastatur. Außerdem kann das Spiel auf entsprechenden High-End-PCs voraussichtlich mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde laufen. Ob und wann es eine Steam-Version geben wird, steht aktuell noch in den Sternen.