Winter Wildcards bei FIFA 22 – so sieht Team 1 aus

Das letzte FUT-Event vor Weihnachten steht bei FIFA 22 an und mittlerweile wissen wir auch, was kommt: Winter Wildcard ist am 17. Dezember erschienen. Wir zeigen euch, wer es ins erste Team geschafft hat.

In den vergangenen Jahren waren es FUT-Promos wie „Freeze“ und „Futmas“, die den Dezember geprägt haben. Bei FIFA 22 sieht es anders aus – eine Woche nach dem Start von „Versus“ kommt „Winter Wildcard“ als neues Event ins Spiel. Ein spezielles Konzept gibt es dabei nicht, dafür aber neue Spezialkarten mit Upgrades.

Ein Star in Team 1 ist dabei Neymar, der gemeinsam mit Paul Pogba und Kingsley Coman die Sperrspitze des FUT-Events bildet. Dabei erhält Neymar nicht nur ein Upgrade, sondern auch eine neue Position. Er kommt jetzt durch die Mitte, ebenso sieht es bei Kingsley Coman aus. Coman ist einer von drei Bundesliga-Spielern in Team 1 – dazu kommen noch Moussa Niakhaté und Breel Embolo. Am Samstag dürfte dann eine Mega-Karte von Djibril Sow als SBC kommen. Darauf sind wir unten im Text noch im Detail eingegangen.

ST: Neymar, 93, Paris Saint-Germain

ZM: Paul Pogba, 90, Manchester United

ST: Kingsley Coman, 89, FC Bayern München

MS: Fabinho, 89, FC Liverpool

ZM: Sergey Milinkovic-Savic, 88, Lazio

LAV: Leo Spinazzola, 87, Roma

RAV: Nelson Semedo, 86, Wolves

LF: Embarba, 86, Espanyol Barcelona

IV: Pau Torres, 86, FC Villarreal

ZM: Adel Taarabt, 86, Benfica Lissabon

ST: Breel Embolo, 85, Borussia Mönchengladbach

IV: Axel Tuanzebe, 85, Aston Villa

IV: Moussa Niakhaté, 85, Mainz 05

LF: Frank Acheampong, 85, Shenzhen

RF: Jordan Graham, 85, Birmingham City

Von 😱 Boosts bis zu sich verändernden Upgrades und all dem Spaß dazwischen, #WinterWildcards ❄ erhalten viele dauerhafte Boosts inspiriert von der Vergangenheit, Gegenwart und möglichen #FUT Upgrades in der Zukunft ⚡

Wieder einmal hat der FUT-Ladebildschirm den Start eines neuen Ultimate-Team-Events verraten. Am Freitag (17. Dezember) um 19 Uhr geht es los. Dann werden die neuen Spezialkarten anlässlich von „Winter Wildcard“ erscheinen. Offenbar soll es in den darauffolgenden Tagen einige Squad Building Challenges (SBCs) geben, es dürfte also weiterhin Schlag auf Schlag gehen.

Während es beim neuen Event „Versus“ in erster Linie darum ging, dass EA Sports den FUT-Zockern die Möglichkeit gegeben hat, zwischen zwei Versionen einer Spieler-Spezialkarte zu entscheiden, wird es so etwas Spezielles wohl bei „Winter Wildcard“ nicht geben. Die Promo wird offenbar zu jenen gehören, bei denen ohne speziellen Konzept einfach neue Spezialkarte mit Upgrades auf dem Markt erscheinen werden.

Dabei sind wir natürlich noch im spekulativen Bereich, solange es nicht das offizielle Release am Freitagabend gibt. Dennoch sind sich auf Social Media bei einigen Karten viele FUT-Accounts ziemlich einig. Aus Erfahrung kann da also etwas dran sein und es ist nicht nur ein Schuss ins Blaue. Eine Karte, die dabei besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist die Spezialkarte von Djibril Sow von Eintracht Frankfurt.

This looks waaaay too good to be true. Monumental 🤯

Von mehreren Quellen heißt es, dass es offenbar eine neue Sow-Spezialkarte geben wird – offenbar im Rahmen einer SBC am Samstag. Und die Werte, die diese Karten haben soll, haben es in sich! Von den sechs Werten, die auf der Karte zu sehen sind, sind gleich fünf mit 85 oder besser bestückt. Damit sind wir schon ganz stark im Bereich der „Gullit-Gang“.

Sie könnte also mit einer der beliebtesten FUT-Karte seit Jahren, der Icon von Ruud Gullit, durchaus mithalten. Den Begriff „Gullit-Gang“ gibt es bereits seit einigen Jahren – Teil der „Gullit-Gang“ sind Spieler, deren Werte bei 80 oder besser liegen. Bei FIFA 22 zählen etwa Leon Goretzka und Marcos Llorente zur „Gullit-Gang“.

Dass die Karte bereits vor dem Freitag auf Social Media kursiert, hatte sogar schon Einfluss auf den FUT-Markt. So wurde die Karte von Wolfsburgs Kevin Mbabu, der als Schweizer Landsmann einen grünen Link mit Sow hat, teuer. Auch bei anderen Bundesliga-Stars ist größere Beliebtheit auf dem Markt zu erkennen.

❄️Winter Wildcard❄️

✅SBC CONFIRMED

🇨🇭Sow will be a mad looking card, however after the leaks cards like Mbabu have already risen.

✅Confirmed by @trustyfuttrader

Will you guys complete this SBC? pic.twitter.com/39v8ueKbNx

— OhBalla – Val 💰 (@OhBallaTV) December 15, 2021