Auch FIFA 20 ist nicht frei von Bugs. Immer wieder produziert das Spiel unfreiwillig kuriose Spielszenen. Wir haben uns im Netz umgeschaut und die verrücktesten Ingame-Szenen zu FIFA 20 gesammelt.

Wir starten unser Kuriositäten-Kabinett mit einem Klassiker: Ein „Phantomtor“ darf in der Auslistung der besten Fails natürlich nicht fehlen:

Winter im Westfalenstadion und Marco Reus setzt zu einer Flugeinlage an, die wir so im echten Leben von ihm wohl nicht sehen werden:

Auch der Computer ist bei FIFA 20 in der Lage, verrückte Tore zu erzielen. Ein reddit-User zeigt uns dieses Tor, was er bei den Squad Battles kassiert hat. Wir fragen uns: Schuss oder verunglückte Flanke? Und was macht der Torwart da?

Der nächste Treffer hat in einer realistischen Fußballsimulation ebenfalls wenig zu suchen. Wir empfehlen einen Blick auf die Kameraeinstellung ab Sekunde 15.

Kopfbälle sind bei FIFA 20 schwierig geworden. James Milner hat eine Lösung parat:

Und auch bei diesem Kollegen blieb der Griff zu unlauteren Mitteln ungeahndet:

Bei dem folgenden Treffer könnte man immerhin argumentieren, dass er anatomisch und regeltechnisch möglich ist. Die Nerven der FIFA-Spieler werden bei solchen Szenen dennoch gehörig auf die Probe gestellt. Uns würde jedenfalls nicht wundern, wenn hier ein Controller flöten gegangen ist:

Folgendes Video gehört ebenfalls zur Kategorie „Stolpertore“ und ist unser Liebling:

Unser letzter Treffer im Kuriositäten-Kabinett hat es ebenfalls in sich:

Kommen wir zu den weiteren Fails. Hier hebt Wilfred Ndidi ab. Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt:

Immer wieder beschweren sich Zocker in diesem Jahr über eine seltsame Auslegung der Abseitsregeln bei FIFA 20. Ein Beweis gefällig?

Die letzte Spielszene, die wir euch zeigen, ist auch die längste. Ob Luis Suarez immer noch anläuft?

Achja: Falls ihr mal in den Genuss kommen solltet und bei FIFA 20 eine Trophäe gewinnt, drücken wir schon einmal die Daumen, dass ihr diese auch sehen könnt. Folgendem Zocker war das nämlich nicht vergönnt:

