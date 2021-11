Virtual Bundesliga 2021/2022: Unsere Vorschau auf den 3. und 4. Spieltag

Die VBL Club Championship ist gestartet. 26 Teams aus der ersten und zweiten Liga, aufgeteilt in zwei Divisionen (Nord-West und Süd-Ost), kämpfen erstmals um das Preisgeld von 65.000 Euro.

Nach dem Abstieg der Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig in die dritte Liga fehlt den Vereinen die notwendige DFL-Zugehörigkeit für diese Saison. Dafür sind in dieser Spielzeit der FC Hansa Rostock und der FC Ingolstadt als Zweitligaaufsteiger bei der VBL Club Championship vertreten. Das Finale findet am 26. und 27. März 2022 statt. Amtierender Deutscher Club-Meister ist der 1. FC Heidenheim.

Die Nord-West-Division wird den 3. und 4. Spieltag komplett am 16. November absolvieren, die Süd-Ost-Division spielt ihre Matches am 17. November.

Los geht es um 18 Uhr mit der Konferenz in den Duellen zwischen St. Pauli und dem Hamburger SV sowie Holstein Kiel gegen die Fohlen aus Mönchengladbach und Schalke gegen Köln.

VBL Club Championship: Der 3. und 4. Spieltag der Nord-West-Division (16. November)

3. Spieltag : VfL Bochum – Bayer Leverkusen (18:00 Uhr) FC Hansa Rostock – VfL Wolfsburg (18:00 Uhr) SC Paderborn – Hannover 96 (18:00 Uhr) FC St. Pauli – Hamburger SV (18:00 Uhr) Holstein Kiel – Borussia Mönchengladbach (18:00 Uhr) FC Schalke 04 – 1. FC Köln (18:00 Uhr)

4. Spieltag : Hannover 96 – Bayer Leverkusen (20:00 Uhr) SV Werder Bremen – FC Schalke 04 (20:00 Uhr) Borussia Mönchengladbach – FC Hansa Rostock (20:00 Uhr) SC Paderborn – FC St. Pauli (20:00 Uhr) VfL Wolfsburg – Holstein Kiel (20:00 Uhr) 1. FC Köln – VfL Bochum (21:30 Uhr)

Tabelle Nord-West-Division

Bayer Leverkusen (14 Punkte, 12:4 Tore) FC St. Pauli (10 Punkte, 7:6 Tore) FC Hansa Rostock (10 Punkte, 8:10 Tore) Hamburger SV (10 Punkte, 7:9 Tore) VfL Wolfsburg (8 Punkte, 11:10 Tore) SV Werder Bremen (8 Punkte, 11:11 Tore) VfL Bochum (7 Punkte, 7:7 Tore) Hannover 96 (6 Punkte, 5:4 Tore) Borussia Mönchengladbach (6 Punkte, 6:7 Tore) FC Schalke 04 (6 Punkte, 4:8 Tore) SC Paderborn (5 Punkte, 5:4 Tore) Holstein Kiel (5 Punkte, 10:10 Tore) 1. FC Köln (5 Punkte, 8:11 Tore)

Die ersten beiden Spieltage sollte man nicht auf die Goldwaage legen, ein Fingerzeig aber ist die erste Tabelle allemal. Und so kommt es um 18 Uhr zwischen dem Drittplatzierten aus Rostock gegen den Fünften aus Wolfsburg am dritten Spieltag bereits zu einem kleinen Spitzenspiel. Der Sieger des Aufeinandertreffens wird sich oben festbeißen können.

Auf der anderen Seite gibt es mit dem Duell zwischen Schalke und Köln ein erstes Krisentreffen. Der Verlierer wird sich frühzeitig auf eine schwere Spielzeit einstellen müssen. Im letzten Abendspiel sind dann erneut die Kölner um Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos im Einsatz. Es geht gegen die Jungs „vonne Castroper Straße“ aus Bochum.

VBL Club Championship: Der 3. und 4. Spieltag der Süd-Ost-Division (17. November)

1. Spieltag : Hertha BSC – 1. FC Heidenheim (18:00 Uhr) 1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05 (18:00 Uhr) Darmstadt 98 – SV Sandhausen (18:00 Uhr) Eintracht Frankfurt – SpVgg Greuther Fürth (18:00 Uhr) FC Augsburg – Jahn Regensburg (18:00 Uhr) RB Leipzig – TSG Hoffenheim (18:00 Uhr)

2. Spieltag : SV Sandhausen – 1. FC Nürnberg (20:00 Uhr) Jahn Regensburg – Darmstadt 98 (20:00 Uhr) FC Ingolstadt – Hertha BSC (20:00 Uhr) 1. FC Heidenheim – RB Leipzig (20:00 Uhr) TSG Hoffenheim – FC Augsburg (20:00 Uhr) 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt (21:30 Uhr)

Tabelle Süd-Ost-Division

SV Darmstadt 98 (14 Punkte, 10:4 Tore) 1. FC Nürnberg (12 Punkte, 10:2 Tore) RB Leipzig (12 Punkte, 10:6 Tore) SpVgg Greuther Fürth (9 Punkte, 8:7 Tore) FC Ingolstadt (8 Punkte, 8:7 Tore) Jahn Regensburg (7 Punkte, 11:11 Tore) TSG Hoffenheim (7 Punkte, 10:10 Tore) SV Sandhausen (6 Punkte, 8:8 Tore) Eintracht Frankfurt (4 Punkte, 6:9 Tore) FC Augsburg (4 Punkte, 3:11 Tore) Hertha BSC (3 Punkte, 3:3 Tore) 1. FC Heidenheim (2 Punkte, 2:5 Tore) 1. FSV Mainz 05 (2 Punkte, 4:10 Tore)

In der Süd-Ost-Division müssen die Leipziger um Einzelmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin im ersten Duell gegen die TSG Hoffenheim antreten. Die Sinsheimer teilten sich an den ersten beiden Spieltagen die Punkte mit ihren Gegnern. Leipzig wiederum ging aus beiden Spielen als Sieger hervor und unterstrich fürs Erste die eigenen Ambitionen. Im zweiten Spiel des Abends geht es für die Bullen gegen den Vorletzten aus Heidenheim.

Der erste Tabellenführer der Süd-Ost-Division aber kommt aus Darmstadt. Die Süd-Hessen mit Alex „Alex Czapi“ Czaplok treffen zunächst auf den SV Sandhausen, danach geht es gegen Jahn Regensburg. Mit 14 Punkten aus den ersten beiden Duellen haben die Darmstädter einen guten Start hingelegt, den es nun zu vergolden gilt.