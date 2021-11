Virtual Bundesliga 2021/2022: So lief der 3. und 4. Spieltag

Am 9. November startete die Virtual Bundesliga in die neue Club Championship. Nur einen Monat nach der Veröffentlichung von FIFA 22 ging es bereits los mit dem Titelkampf.

Jede Woche werden Dienstags und Mittwochs jeweils zwei Spieltage in den beiden Divisionen ausgetragen. Hier seht ihr die Ergebnisse im Überblick:

VBL Club Championship: Der 3. und 4. Spieltag der Nord-West-Division (16. November)

3. Spieltag : VfL Bochum – Bayer Leverkusen 5:2 (2:2; 2:0; 1:1) FC Hansa Rostock – VfL Wolfsburg 4:4 (0:3; 3:2; 2:2) SC Paderborn – Hannover 96 0:9 (1:4; 0:2; 0:1) FC St. Pauli – Hamburger SV 1:7 (0:1; 2:2; 2:3) Holstein Kiel – Borussia Mönchengladbach 4:4 (1:0; 0:4; 1:1) FC Schalke 04 – 1. FC Köln 2:5 (2:2; 1:2; 1:1)

:

4. Spieltag : Hannover 96 – Bayer Leverkusen 4:4 (0:3; 2:1; 0:0) SV Werder Bremen – FC Schalke 04 9:0 (2:0; 3:0; 3:0) Borussia Mönchengladbach – FC Hansa Rostock 4:4 (1:0; 2:2; 1:2) SC Paderborn – FC St. Pauli 3:6 (0:3; 1:4; 4:0) VfL Wolfsburg – Holstein Kiel 4:4 (1:4; 1:1; 4:1) 1. FC Köln – VfL Bochum 6:3 (2:0; 2:1; 0:2)

:

Tabelle Nord-West-Division

Bayer Leverkusen (20 Punkte, 19:11 Tore) Hannover 96 (19 Punkte, 14:9 Tore) FC Hansa Rostock (18 Punkte, 17:21 Tore) SV Werder Bremen (17 Punkte, 19:11 Tore) FC St. Pauli (17 Punkte, 18:17 Tore) Hamburger SV (17 Punkte, 13:13 Tore) VfL Wolfsburg (16 Punkte, 24:21 Tore) 1. FC Köln (16 Punkte, 17:18 Tore) VfL Bochum (15 Punkte, 15:14 Tore) Borussia Mönchengladbach (14 Punkte, 15:13 Tore) Holstein Kiel (13 Punkte, 18:21 Tore) SC Paderborn (8 Punkte, 11:18 Tore) FC Schalke 04 (8 Punkte, 8:21 Tore)

Leverkusen zurechtgestutzt, großer Sprung für Hannover 96

Nachdem die Leverkusener die ersten beiden Spieltage mit starken 14 Zählern abschlossen, gab es nun einen Rückschlag für die Rheinländer. Gegen den VfL Bochum gab es am 3. Spieltag keinen Sieg, aber immerhin konnte man die Gesamtniederlage von 2:5 mit zwei Remis im Rahmen halten (2:2; 2:0; 1:1). Im zweiten Spiel kam man gegen Hannover 96 nicht über eine Punkteteilung nach drei Partien hinaus (4:4), konnte aber immerhin die Spitze behaupten.

Die Hannoveraner hingegen machten einen großen Sprung in der Tabelle von Rang 8 auf Rang 2. Im ersten Spiel des Abends fuhren Riad „H96_Riad“ Fazlija und Jannik „H96_Jannik“ Berg ein glattes 9:0 (1:4; 0:2; 0:1) gegen den SC Paderborn ein.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der FC Schalke 04. Im Duell gegen den 1. FC Köln konnte man lediglich zwei Remis bei einer Niederlage holen (2:2; 1:2; 1:1). Am 4. Spieltag setzte es eine 0:9-Klatsche (2:0; 3:0; 3:0) gegen den SV Werder Bremen und blieb dabei sogar ganz ohne eigenen Treffer in drei Partien. Damit finden sich die Schalker nach vier Spieltagen am Ende der Tabelle wieder.

Die Zusammenfassung des 3. und 4. Spieltags in der Nord-West-Division findet ihr hier:

>> Virtual Bundesliga: Alle Infos zur Saison 2021/2022 <<

VBL Club Championship: Der 3. und 4. Spieltag der Süd-Ost-Division (17. November)

3. Spieltag : Hertha BSC – 1. FC Heidenheim (18:00 Uhr) 1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05 (18:00 Uhr) Darmstadt 98 – SV Sandhausen (18:00 Uhr) Eintracht Frankfurt – SpVgg Greuther Fürth (18:00 Uhr) FC Augsburg – Jahn Regensburg (18:00 Uhr) RB Leipzig – TSG Hoffenheim (18:00 Uhr)

:

4. Spieltag : SV Sandhausen – 1. FC Nürnberg (20:00 Uhr) Jahn Regensburg – Darmstadt 98 (20:00 Uhr) FC Ingolstadt – Hertha BSC (20:00 Uhr) 1. FC Heidenheim – RB Leipzig (20:00 Uhr) TSG Hoffenheim – FC Augsburg (20:00 Uhr) 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt (21:30 Uhr)

:

Tabelle Süd-Ost-Division

SV Darmstadt 98 (14 Punkte, 10:4 Tore) 1. FC Nürnberg (12 Punkte, 10:2 Tore) RB Leipzig (12 Punkte, 10:6 Tore) SpVgg Greuther Fürth (9 Punkte, 8:7 Tore) FC Ingolstadt (8 Punkte, 8:7 Tore) Jahn Regensburg (7 Punkte, 11:11 Tore) TSG Hoffenheim (7 Punkte, 10:10 Tore) SV Sandhausen (6 Punkte, 8:8 Tore) Eintracht Frankfurt (4 Punkte, 6:9 Tore) FC Augsburg (4 Punkte, 3:11 Tore) Hertha BSC (3 Punkte, 3:3 Tore) 1. FC Heidenheim (2 Punkte, 2:5 Tore) 1. FSV Mainz 05 (2 Punkte, 4:10 Tore)

Süd-Ost-Division spielt am Mittwoch

Die Zusammenfassung folgt.

>> Virtual Bundesliga 2021/2022: Favoriten, Geheimfavoriten und Underdogs <<