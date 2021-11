Virtual Bundesliga 2021/2022: Unsere Vorschau auf den 1. und 2. Spieltag

Der Saisonstart der VBL Club Championship steht an. Mit dem ersten Doppelspieltag am 9. und 10. November fällt der Startschuss in die vierte Saison. 26 Teams aus der ersten und zweiten Liga, aufgeteilt in zwei Divisionen (Nord-West und Süd-Ost), kämpfen erstmals um das Preisgeld von 65.000 Euro.

Nach dem Abstieg der Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig in die dritte Liga fehlt den Vereinen die notwendige DFL-Zugehörigkeit für diese Saison. Dafür sind in dieser Spielzeit der FC Hansa Rostock und der FC Ingolstadt als Zweitligaaufsteiger bei der VBL Club Championship vertreten. Das Finale findet am 26. und 27. März 2022 statt. Amtierender Deutscher Club-Meister ist der 1. FC Heidenheim.

Die Nord-West-Division wird ihre beiden Spieltage komplett am 9. November absolvieren, die Süd-Ost-Division spielt ihre Matches am 10. November. Los geht es um 18 Uhr mit der Konferenz in den Duellen zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg sowie dem SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Live verfolgen könnt ihr die Spiele unter diesem Link, bei ProSieben MAXX oder auf ran.de.

>> Virtual Bundesliga: Alle Infos zur Saison 2021/2022 <<

VBL Club Championship: Der 1. und 2. Spieltag der Nord-West-Division (9. November)

1. Spieltag : Hannover 96 – VfL Wolfsburg (18:00 Uhr) SV Werder Bremen – 1. FC Köln (18:00 Uhr) FC Schalke 04 – VfL Bochum (18:00 Uhr) Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach (18:00 Uhr) FC St. Pauli – FC Hansa Rostock (18:00 Uhr) Bayer Leverkusen – Holstein Kiel (18:00 Uhr)

2. Spieltag : 1. FC Köln – SC Paderborn (20:00 Uhr) VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen (20:00 Uhr) Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli (20:00 Uhr) Bayer Leverkusen – FC Schalke 04 (20:00 Uhr) FC Hansa Rostock – Holstein Kiel (20:00 Uhr) Hamburger SV – VfL Bochum (21:30 Uhr)

Bereits mit dem ersten Anpfiff um 18 Uhr kommt es unmittelbar zu einem Spitzenspiel in der Nord-West-Division. Der Rekordmeister aus Bremen um Topstar Michael „Megabit“ Bittner trifft auf den letztjährigen Halbfinalisten um Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos aus Köln. Die Bremer verpassten die Finalrunde im vergangenen Jahr klar und werden sich rehabilitieren wollen.

Auch der Zweitplatzierte der vergangenen Saison, der FC St. Pauli, steigt direkt mit zwei Begegnungen in den ersten Doppelspieltag der Virtual Bundesliga ein. Um 18 Uhr geht es für Erol „Erol_96x“ Bernhardt und Co. zunächst gegen den Neuling aus Rostock. Um 20 Uhr treten die Kiezkicker dann gegen das FIFA-Team der Fohlen aus Mönchengladbach an.

VBL Club Championship: Der 1. und 2. Spieltag der Süd-Ost-Division (10. November)

1. Spieltag : SV Sandhausen – Jahn Regensburg (18:00 Uhr) 1. FC Nürnberg – FC Augsburg (18:00 Uhr) Eintracht Frankfurt – Darmstadt 98 (18:00 Uhr) TSG Hoffenheim – Hertha BSC (18:00 Uhr) FC Ingolstadt – SpVgg Greuther Fürth (18:00 Uhr) 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig (18:00 Uhr)

2. Spieltag : Jahn Regensburg – TSG Hoffenheim (20:00 Uhr) Darmstadt 98 – 1. FSV Mainz 05 (20:00 Uhr) 1. FC Heidenheim – 1. FC Nürnberg (20:00 Uhr) SpVgg Greuther Fürth – FC Augsburg (20:00 Uhr) SV Sandhausen – Eintracht Frankfurt (20:00 Uhr) RB Leipzig – FC Ingolstadt (21:30 Uhr)

Der Meister aus Heidenheim greift erst um 20 Uhr mit dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg ins Geschehen ein. Zuvor messen sich bereits um 18 Uhr der 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig mit dem Einzelmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin miteinander.

Das Topspiel am späten Abend tragen ebenfalls die Leipziger aus. Um 21.30 Uhr treffen die Sachsen auf den Aufsteiger aus Ingolstadt, die nach der Auftaktsaison nun nach über zwei Jahren wieder in der VBL vertreten sind. Von der damaligen Mannschaft der Schanzer ist aber inzwischen niemand mehr da, sie treten mit einem komplett neuen Roster im Gegensatz zur Saison 2018/19 an.