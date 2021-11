Virtual Bundesliga 2021/2022: So liefen die ersten beiden Spieltage

Am 9. November startete die Virtual Bundesliga in die neue Club Championship. Nur einen Monat nach der Veröffentlichung von FIFA 22 ging es bereits los mit dem Titelkampf. Zum Auftakt der neuen Saison wurden die ersten beiden Spieltage am 9. und 10. November online ausgetragen. Hier seht ihr die Ergebnisse im Überblick:

VBL Club Championship: Der 1. und 2. Spieltag der Nord-West-Division (9. November)

1. Spieltag : Hannover 96 – VfL Wolfsburg 6:3 (2:1 / 1:3 / 2:0) SV Werder Bremen – 1. FC Köln 6:3 (3:0 / 2:0 / 1:4) FC Schalke 04 – VfL Bochum 6:3 (2:0 / 1:0 / 0:1) Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach 6:3 (1:0 / 1:0 / 1:3) FC St. Pauli – FC Hansa Rostock 4:4 (1:2 / 1:1 / 1:0) Bayer Leverkusen – Holstein Kiel 5:2 (1:1 / 3:1 / 1:1)

2. Spieltag : 1. FC Köln – SC Paderborn 2:5 (2:2 / 1:2 / 1:1) VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen 5:2 (3:1 / 3:3 / 1:1) Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli 3:6 (2:1 / 0:1 / 1:2) Bayer Leverkusen – FC Schalke 04 9:0 (3:0 / 2:0 / 2:1) FC Hansa Rostock – Holstein Kiel 6:3 (2:1 / 1:5 / 2:1) Hamburger SV – VfL Bochum 4:4 (1:4 / 2:1 / 1:1)

Verhinderter Favorit, Leverkusener Machtdemonstration

Die Nord-West-Division hatte zum Auftakt bereits einen Kracher im Gepäck. Werder Bremen gegen den 1. FC Köln versprach schon vom Papier her ein rassiges Duell. Und das Team um Michael „Megabit“ Bittner behielt mit zwei Siegen und damit 6:3 Punkten die Oberhand. Die Bochumer, als Titelfavorit angetreten, mussten hingegen einen herben Dämpfer hinnehmen. Gegen den FC Schalke 04 gab es eine eher unerwartete Auftaktniederlage. Nur einen Sieg konnte das Team um Trainer Hakan Aslan aus den drei Spielen gegen die Gelsenkirchener holen (0:2 / 0:1 / 1:0).

Das Team der Werkself aus Leverkusen wiederum hat einen starken Start hingelegt. Gab es im ersten Spiel gegen Holstein Kiel noch ein paar kleinere Probleme, wobei man schon durch diese Begegnung letztlich ohne Niederlage kam und mit einem Sieg und zwei Remis fünf Punkte holte (1:1 / 3:1 / 1:1), zerlegte die Mannschaft um Marc „Marc_LDW23“ Landwehr im zweiten Spiel den Gegner aus Schalke in alle Einzelteile (3:0 / 2:0 / 2:1). Damit führen die Leverkusener nach den ersten beiden Spieltagen die Tabelle der Nord-West-Division an.

VBL Club Championship: Der 1. und 2. Spieltag der Süd-Ost-Division (10. November)

1. Spieltag : SV Sandhausen – Jahn Regensburg (18:00 Uhr) 1. FC Nürnberg – FC Augsburg (18:00 Uhr) Eintracht Frankfurt – Darmstadt 98 (18:00 Uhr) TSG Hoffenheim – Hertha BSC (18:00 Uhr) FC Ingolstadt – SpVgg Greuther Fürth (18:00 Uhr) 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig (18:00 Uhr)

:

2. Spieltag : Jahn Regensburg – TSG Hoffenheim (20:00 Uhr) Darmstadt 98 – 1. FSV Mainz 05 (20:00 Uhr) 1. FC Heidenheim – 1. FC Nürnberg (20:00 Uhr) SpVgg Greuther Fürth – FC Augsburg (20:00 Uhr) SV Sandhausen – Eintracht Frankfurt (20:00 Uhr) RB Leipzig – FC Ingolstadt (21:30 Uhr)

:

Süd-Ost-Division startet am Mittwoch

Einen Tag nach der Nord-West-Division startet auch die Süd-Ost-Division in die neue Saison. Unsere Vorschau findet ihr hier.

