TOTY bei FIFA 22: So läuft die Nominierung für das „Team of the Year“

Wie EA Sports bekanntgab, startet am 7. Januar das Team-of-the-Year-Event. Zunächst wird es wohl so aussehen, dass die Nominierten vorgestellt werden, ab Montag, dem 10. Januar, startet dann das Voting. Waren es in den ersten Jahren noch ca. 50 Akteure, die zur Wahl standen, waren es in der letzten Ausgabe gleich 70 Spieler. Wir rechnen daher damit, dass es in diesem Jahr wieder diese Anzahl an Stars zur Wahl steht.

Wer darf das „Team of the Year“ wählen?

Zum elften Mal wird das „Team of the Year“ bei FIFA gewählt, seit FIFA 12 ist das TOTY fester Bestandteil der Reihe. Und wie bereits im letzten Jahr dürfen wir Zocker wieder die beste Elf des vergangenen Kalenderjahres wählen. Bei der letzten Edition kamen so über 10 Millionen abgegebene Stimmen zusammen.

EA Sports wird dazu wohl eigens wieder eine Seite veröffentlichen, wo eingesehen werden kann, welche Akteure zum jeweiligen Zeitpunkt in Führung liegen.

So lief das TOTY-Event bei FIFA 21

Wer ist für das FIFA 22 Ultimate Team of the Year nominiert?

Hier zeigen wir euch, welche Spieler zur Wahl stehen werden, wenn die Nominierten bekanntgegeben sind.

Wir gehen davon aus, dass es, wie auch im vergangenen Jahr, mit großer Wahrscheinlichkeit an uns Zockern liegt, wer ins Team of the Year gewählt wird. In der Vergangenheit wurde mit Hilfe von Abstimmungen und Votes aus allen vorgeschlagenen Spielern eine Elf gewählt. Und selbst wenn es mit dem eigenen Lieblingsspieler nicht klappen sollte, so hat er dennoch am Ende eine Spezialkarte mit einer leichten Verbesserung nur für die Nominierung erhalten.

Wie lange läuft die Abstimmung?

Voraussichtlich bis zum 21. Januar habt ihr Zeit, euer Team of the Year zu wählen. Hier könnt ihr an der Abstimmung teilnehmen. Die Gewinner werden dann über Twitter auf dem EA-Kanal bekanntgegeben. Denn seit den letzten Events hat es sich EA Sports zur Regel gemacht, Freitags um 19 Uhr solche und ähnliche Aufstellungen bekanntzugeben.

In welcher Formation wird das Team of the Year spielen?

Es steht bereits fest, dass das Team of the Year im 4-3-3-System aufgestellt wird. Somit werden vor dem Torhüter vier Verteidiger gesucht. Komplettiert wird die Top-Elf von jeweils drei Mittelfeldspielern und drei Stürmern.

Wer war im Team of the Year 2021?

Auch im vorigen Jahr wurde die Elf bereits in einem 4-3-3-System aufgestellt. Mit Manuel Neuer, Josua Kimmich, Alphonso Davies und Robert Lewandowski schafften es gleich vier Akteure vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München ins Team of the Year.

Tor

Manuel Neuer, 96, FC Bayern München

Abwehr

RV: Trent Alexander-Arnold, 94, FC Liverpool

IV: Virgil van Dijk, 96, FC Liverpool

IV: Sergio Ramos, 96, Real Madrid

LV: Alphonso Davies, 93, FC Bayern München

Mittelfeld

ZOM: Kevin de Bruyne, 96, Manchester City

ZDM: Joshua Kimmich, 96, FC Bayern München

ZOM: Bruno Fernandes, 97, Manchester United

Angriff