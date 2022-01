TOTY bei FIFA 22: Diese Spieler sind für das „Team of the Year“ nominiert

Wie EA Sports bekannt gegeben hat, startet am 7. Januar das Team-of-the-Year-Event. Ab Montag, 10. Januar, startet dann das Voting. Hier erfahrt ihr, welche Spieler nominiert sind.

Wer ist für das FIFA 22 Ultimate Team of the Year nominiert?

Torhüter

TW: Jan Oblak, Atletico Madrid

TW: Ederson, Manchester City

TW: Emiliano Martinez, Aston Villa

TW: Edouard Mendy, FC Chelsea

TW: Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain

TW: Thibaut Courtois, Real Madrid

TW: Mike Maignan, AC Mailand

Abwehrspieler

Kieran Trippier, Newcastle United

Alphonso Davies, FC Bayern München

Mats Hummels, Borussia Dortmund

Cesar Azpilicueta, FC Chelsea

Antonio Rüdiger, FC Chelsea

Jordi Alba, FC Barcelona

Milan Skriniar, Inter Mailand

Trent Alexander-Arnold, FC Liverpool

Reinildo, OSC Lille

Joao Cancelo, Manchester City

Ruben Dias, Manchester City

Kyle Walker, Manchester City

Luke Shaw, Manchester United

Theo Hernandez, AC Mailand

Simon Kjaer, AC Mailand

Marquinhos, Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain

Leonardo Bonucci, Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Giorgio Chiellini, Piemonte Calcio (Juventus Turin)

David Alaba, Real Madrid

Leonardo Spinazzola, Roma FC (AS Rom)

Christian Günter, SC Freiburg

Jules Koundé, FC Sevilla

Jesús Navas, FC Sevilla

Cristian Romero, Tottenham Hotspur

Mittelfeldspieler

MF: Nicolo Barella, Inter Mailand

MF: Jude Bellingham, Borussia Dortmund

MF: Bruno Fernandes, Manchester United

MF: Casemiro, Real Madrid

MF: Dani Olmo, RB Leipzig

MF: Kevin De Bruyne, Manchester City

MF: Luis Diaz, FC Porto

MF: Fabinho, FC Liverpool

MF: Nabil Fekir, Real Betis Sevilla

MF: Phil Foden, Manchester City

MF: Leon Goretzka, FC Bayern München

MF: Jorginho, FC Chelsea

MF: N’Golo Kante, FC Chelsea

MF: Joshua Kimmich, FC Bayern München

MF: Filip Kostic, Eintracht Frankfurt

MF: Manuel Locatelli, Juventus Turin

MF: Lucas Paqueta, Olympique Lyon

MF: Marcos Llorente, Atletico Madrid

MF: Luka Modric, Real Madrid

MF: Mason Mount, FC Chelsea

MF: Thomas Müller, FC Bayern München

MF: Pedri, FC Barcelona

MF: Declan Rice, West Ham United

MF: Son Heung-min, Tottenham Hotspur

MF: Marco Verratti, Paris St. Germain

MF: Florian Wirtz, Bayer Leverkusen

Stürmer

ST: Karim Benzema, Real Madrid

ST: Federico Chiesa, Juventus Turin

ST: Christiano Ronaldo, Manchester United

ST: Jonathan David, OSC Lille

ST: Gerard Moreno, FC Villarreal

ST: Jack Grealish, Manchester City

ST: Erling Haaland, Borussia Dortmund

ST: Ciro Immobile, Lazio Rom

ST: Lorenzo Insigne, SSC Neapel

ST: Harry Kane, Tottenham Hotspur

ST: Robert Lewandowski, FC Bayern München

ST: Romelu Lukaku, FC Chelsea

ST: Lautaro Martinez, Inter Mailand

ST: Kylian Mbappé, Paris St. Germain

ST: Lionel Messi, Paris St. Germain

ST: Neymar Jr., Paris St. Germain

ST: Mikel Oyarzabal, Real Sociedad San Sebastian

ST: Dimitri Payet, Olympique Marseille

ST: Mohamed Salah, FC Liverpool

ST: Lius Suarez, Atletico Madrid

ST: Dusan Tadic, Ajax Amsterdam

ST: DusanVlahovic, AC Florenz

Wer darf das „Team of the Year“ wählen?

Zum elften Mal wird das „Team of the Year“ bei FIFA gewählt, seit FIFA 12 ist das TOTY fester Bestandteil der Reihe. Und wie bereits im letzten Jahr dürfen wir Zocker wieder die beste Elf des vergangenen Kalenderjahres wählen. Bei der letzten Edition kamen so über 10 Millionen abgegebene Stimmen zusammen.

EA Sports wird dazu wohl eigens wieder eine Seite veröffentlichen, wo eingesehen werden kann, welche Akteure zum jeweiligen Zeitpunkt in Führung liegen.

>> So lief das TOTY-Event bei FIFA 21 <<

Wie lange läuft die Abstimmung?

Voraussichtlich bis zum 21. Januar habt ihr Zeit, euer Team of the Year zu wählen. Hier könnt ihr an der Abstimmung teilnehmen. Die Gewinner werden dann über Twitter auf dem EA-Kanal bekanntgegeben. Denn seit den letzten Events hat es sich EA Sports zur Regel gemacht, Freitags um 19 Uhr solche und ähnliche Aufstellungen bekanntzugeben.

In welcher Formation wird das Team of the Year spielen?

Es steht bereits fest, dass das Team of the Year im 4-3-3-System aufgestellt wird. Somit werden vor dem Torhüter vier Verteidiger gesucht. Komplettiert wird die Top-Elf von jeweils drei Mittelfeldspielern und drei Stürmern.

Wer war im Team of the Year 2021?

Auch im vorigen Jahr wurde die Elf bereits in einem 4-3-3-System aufgestellt. Mit Manuel Neuer, Josua Kimmich, Alphonso Davies und Robert Lewandowski schafften es gleich vier Akteure vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München ins Team of the Year.

Tor

Manuel Neuer, 96, FC Bayern München

Abwehr

RV: Trent Alexander-Arnold, 94, FC Liverpool

IV: Virgil van Dijk, 96, FC Liverpool

IV: Sergio Ramos, 96, Real Madrid

LV: Alphonso Davies, 93, FC Bayern München

Mittelfeld

ZOM: Kevin de Bruyne, 96, Manchester City

ZDM: Joshua Kimmich, 96, FC Bayern München

ZOM: Bruno Fernandes, 97, Manchester United

Angriff