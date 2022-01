TOTY bei FIFA 22: Predictions, Voting und Zeitplan zum Team of the Year

Wie jedes Jahr wird es auch Anfang 2022 wieder das „Team of the Year“-Event bei FIFA 22 geben. Und wie auch in den Jahren zuvor habt ihr wieder die Möglichkeit, eure Lieblinge ins Team zu wählen. Zuvor wollen wir alle relevanten Fragen für euch beantworten, hier gibt es alle Infos!

FIFA 22 TOTY: Das sind die Predictions zum Team of the Year

Wer steht am Ende im Team of the Year? Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „dexerto„, die vor der Bekanntgabe der Nominierten erschienen ist:

TW: Gianluigi Donnarumma, Paris St. Germain

RV: Trent Alexander-Arnold, FC Liverpool

IV: Antonio Rüdiger, FC Chelsea

IV: Leonardo Bonucci, Juventus Turin

LV: Joao Cancelo, Manchester City

ZM: N’Golo Kante, FC Chelsea

ZM: Jorginho, FC Chelsea

ZOM: Kevin De Bruyne, Manchester City

RF: Mohamed Salah, FC Liverpool

RF: Lionel Messi, Paris St. Germain

ST: Robert Lewandowski, FC Bayern München

FIFA 22 TOTY: Was ist das Team of the Year?

Wie bereits in den Jahren zuvor wird EA Sports voraussichtlich zwölf Spieler für ihre außergewöhnlichen und herausragenden Leistungen im vergangenen Kalenderjahr würdigen und ihnen einen Platz im „Team of the Year“ einräumen. Dafür werden die Spieler anschließend im Spiel mit massiven Upgrades ausgestattet und ihre Karten werden der Rolls Royce unter den Spezialkarten für die kommenden Monate sein.

Doch EA gibt die Spieler nicht einfach so bekannt, wie wir das vom „Team of the Week“ kennen. Vielmehr habt ihr wieder die Chance, das Team mit euren Votes mitzubestimmen und euren Lieblingsspielern eine Stimme zu geben. Am Ende werden sich die Spieler mit den meisten Stimmen durchsetzen und einen Platz im „Team of the Year“ bekommen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt über 10 Millionen abgegebene Stimmen.

FIFA 22 TOTY: Wann kommt das Team of the Year?

Wie bereits oben erwähnt, kann man davon ausgehen, dass das Event wie die letzten Jahre auch um den 20. Januar herum stattfindet. Da EA aber mit solchen Events standardgemäß Freitagabend um 19 Uhr loslegt, kann man davon ausgehen, dass es in diesem Fall dann der 21. Januar ist, wann das Team von EA bekanntgegeben wird.

TOTY-Voting bei FIFA 22: Wie funktioniert die Abstimmung für das Team of the Year?

Erwartungsgemäß beginnt die Abstimmungsphase rund zwei Wochen vor eigentlichen Event. Das wäre in 2022 um den 7. Januar, bestätigt ist das aber noch nicht.

EA präsentiert euch dann auf ihrer Seite eine eigens zusammengestellte Liste mit Spielern für die einzelnen Positionen, aus denen ihr schließlich eure Favoriten auswählen und ihnen eine Stimme geben könnt, indem ihr eure Wunschelf aufstellt.

Im vergangenen Jahr stellte EA insgesamt 70 Spieler zur Verfügung. Darunter waren sieben Torhüter, 18 Abwehrspieler, 19 Mittelfeldakteure und 26 Angreifer. Die Zahl dürfte also in einem ähnlichen Bereich variieren.

FIFA 22 TOTY: Welche Formation spielt das Team of the Year?

Traditionell spielt das „Team of the Year“ in einer 4-3-3-Grundausrichtung. Sollte sich daran auch in diesem Jahr nichts ändern, stellt ihr erneut neben einem Keeper vier Abwehrspieler sowie drei Mittelfeldakteure und drei Angreifer auf. Zusätzlich wird es wohl auch den 12. Mann wieder geben, der im letzten Jahr Lionel Messi war.

Zudem wird vermutlich auch die Ersatzbank aufgefüllt. Hier landen die Spieler, die es knapp verpasst haben in die erste Elf zu kommen und so noch als „Honourable Mentions“ in einem speziellen Mini-Event geehrt werden.

FIFA 22 TOTY: Wie lange läuft das Team of the Year Event?

Tatsächlich lässt sich das gar nicht so genau festlegen, denn in den vergangenen Jahren streckte EA Sports das Event mehr und mehr in die Länge. Waren es in FIFA 19 noch sieben Tage, dauerte es im darauffolgenden Teil bereits acht Tage, zuletzt waren es Anfang 2021 elf Tage. Gut möglich, dass es erneut elf Tage läuft, es könnte aber auch sein, dass EA gleich eine runde Sache draus macht und uns Spielern zwei Wochen Zeit gibt, alle Karten zu ergattern und alle Aufgaben zu erledigen. Das hieße in diesem Fall, dass das Event bis zum 4. Februar liefe.

FIFA 22 TOTY: Was sind die „Honourable Mentions“ beim Team of the Year?

Mit den „Honourable Mentions“ gibt EA Sports den Spielern eine Spezialkarte, die es nicht in das Team of the Year geschafft haben, deren Leistungen aber dennoch gewürdigt werden sollen. Zuletzt waren es sechs an der Zahl.

Die Karten sind dabei nicht so stark wie die TOTY-Karten, aber dennoch ein Upgrade gegenüber der Standardkarte oder der besten Inform der Spieler. Sadio Mané vom FC Liverpool erhielt im letzten Jahr beispielsweise eine TOTY-Honourable-Mention-Karte mit einem 93er Rating. Zuvor hatte der Senegalese, dessen Standardrating 90 betrug, bereits eine 91er Inform aus dem Team of the Week 8 sowie eine 92er Freeze-Karte.