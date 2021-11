TOTW 9: Predictions zum neuen Team of the Week – mit Mbappé

Trotz Länderspielpause gibt es natürlich auch in dieser Woche ein neues Team of the Week bei FIFA 22 – insgesamt schon das neunte! Wir zeigen euch die Predictions – welcher Spieler erhält im TOTW eine Inform-Karte?

Mit einen Viererpack beim 8:0 über Kasachstan hat Kylian Mbappé nicht nur Frankreich zur WM 2022 in Katar geschossen, sondern sich für einen Platz im Team of the Week empfohlen. Für England war Harry Kane mit drei Toren der Garant für den 5:0-Erfolg über Albanien. Die „Three Lions“ benötigen nur noch einen Punkt für die WM-Quali. Gut möglich, dass der Stürmerstar also im TOTW 9 steht.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Das sind die Predictions zum Team of the Week 9

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „futhead“ und „FIFAUteam“:

TOTW 9: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Emiliano Martinez, 86, Aston Villa

IV: Merih Demiral, 81, Atalanta Bergamo

IV: Piero Hincapie, 78, Bayer Leverkusen

LF: Leroy Sane, 86, Bayern München

ZM: Lucas Paqueta, 84, Olympique Lyon

ZM: Enis Bardhi, 82, UD Levante

RF: Said Benrahma, 81, West Ham United

LF: Dominik Szoboszlai, 81, RB Leipzig

RM: Lovro Majer, 81, Stade Rennais

RF: Christian Bassogog, 79, Shanghai Shenhua

ZM: Robin Lod, 79, Minnesota United

ST: Kylian Mbappe, 92, Paris St. Germain

ST: Harry Kane, 91, Tottenham Hotspur

ST: Fashion Sakala, 79, Glasgow Rangers

ST: Scott Twine, 75, MK Dons

TOTW 9: Predictions von „futhead“

noch nicht bekannt

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.