TOTW 9: Das ist das neue Team of the Week – mit Mbappé und Kane

Trotz Länderspielpause gibt es natürlich auch in dieser Woche ein neues Team of the Week bei FIFA 22 – insgesamt schon das neunte! Wir zeigen euch, welche Spieler im TOTW 9 eine Inform-Karte erhalten haben.

Mit einem Viererpack beim 8:0 über Kasachstan hat Kylian Mbappé nicht nur Frankreich zur WM 2022 in Katar geschossen, sondern sich auch einen Platz im Team of the Week gesichert. Für England war Harry Kane mit drei Toren der Garant für den 5:0-Erfolg über Albanien. Die „Three Lions“ benötigen nur noch einen Punkt für die WM-Quali. Da liegt es auf der Hand, dass der Stürmerstar im TOTW 9 steht.

Aus der Bundesliga stehen ganze fünf Spieler im Team of the Week 9 – und mit Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach stellt die deutsche Beletage den Featured-Spieler der Woche. Außerdem im TOTW: Christopher Trimmel (Union Berlin), Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Ondrej Duda (1. FC Köln) und Dominik Szoboszlai (RB Leipzig).

TOTW 9: So sieht das neue Team of the Week aus

Startelf:

TW: Emiliano Martinez, 86, Aston Villa

IV: Jonny Evans, 83, Leicester City

LV: Joakim Maehle, 81, Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

RV: Christopher Trimmel, 81, Union Berlin

RM: Jonas Hofmann, 84, Borussia Mönchengladbach

ZM: Enis Bardhi, 82, UD Levante

ZOM: Xherdan Shaqiri, 82, Olympique Lyon

ZM: Zambo Anguissa, 81, SSC Neapel

ST: Kylian Mbappe, 92, Paris Saint-Germain

ST: Harry Kane, 91, Tottenham Hotspur

RF: Ismaila Sarr, 84, FC Watford

Ersatzbank und Reserve:

TW: Mathew Ryan, 81, Real Sociedad

IV: Piero Hincapie, 78, Bayer Leverkusen

ZM: Stephen Eustaquio, 81, Pacos Ferreira

ZOM: Ondrej Duda, 81, 1. FC Köln

ST: Burak Yilmaz, 84, OSC Lille

MS: Dominik Szoboszlai, 81, RB Leipzig

LF: Maxwel Cornet, 81, FC Burnley

LV: Nicusor Bancu, 78, Universitatea Craiova

ZM: Robin Lod, 79, Minnesota United

ST: Fashion Sakala, 79, Glasgow Rangers

ST: Gerson Rodrigues, 79, ESTAC Troyes

LF: Scott Twine, 75, MK Dons

Die besten Leistungen aus einer sehr entscheidenden Woche für viele Nationalmannschaften 💪⚽#TOTW 9 ist jetzt verfügbar in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/seZ23PzGCz — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) November 17, 2021

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Das waren die Predictions zum Team of the Week 9

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „futhead“ und „FIFAUteam“:

TOTW 9: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Emiliano Martinez, 86, Aston Villa

IV: Merih Demiral, 81, Atalanta Bergamo

IV: Piero Hincapie, 78, Bayer Leverkusen

LF: Leroy Sane, 86, FC Bayern München

ZM: Lucas Paqueta, 84, Olympique Lyon

ZM: Enis Bardhi, 82, UD Levante

RF: Said Benrahma, 81, West Ham United

LF: Dominik Szoboszlai, 81, RB Leipzig

RM: Lovro Majer, 81, Stade Rennais

RF: Christian Bassogog, 79, Shanghai Shenhua

ZM: Robin Lod, 79, Minnesota United

ST: Kylian Mbappe, 92, Paris St. Germain

ST: Harry Kane, 91, Tottenham Hotspur

ST: Fashion Sakala, 79, Glasgow Rangers

ST: Scott Twine, 75, MK Dons

TOTW 9: Predictions von „futhead“

TW: Lukas Hradecky, 86, Bayer Leverkusen

LV: Jose Gaya, 85, Valencia CF

IV: Cristian Romero, 86, Tottenham Hotspur

RV: Christopher Trimmel, 81, Union Berlin

ZM: Enis Bardhi, 84, Levante UD

ZOM: Marco Reus, 86, Borussia Dortmund

RM: Ismaila Sarr, 84, FC Watford

LF: Dominik Szoboszlai, 81, RB Leipzig

ST: Robert Lewandowski, 93, FC Bayern München

ST: Harry Kane, 91, Tottenham Hotspur

ST: Kylian Mbappe, 92, Paris Saint-Germain

TW: Zack Steffen, 81, Manchester City

IV: Ben Davies, 82, Tottenham Hotspur

ZM: Ondrej Duda, 81, 1. FC Köln

RF: Lovro Majer, 81, Stade Rennais

ST: Burak Yilmaz, 84, OSC Lille

ST: Christian Benteke, 81, Crystal Palace

ST: Aleksandar Mitrovic, 84, FC Fulham

TW: Elias Rafn Olafsson, 68, FC Midtjylland

RAV: Nathan Patterson, 76, Glasgow Rangers

ST: Fashion Sakala, 79, Glasgow Rangers

ST: Gerson Rodrigues, 79, ESTAC Troyes

ST: Scott Twine, 75, MK Dons

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.