TOTW 8: Predictions zum neuen Team of the Week – drei Bundesligaspieler dabei

Das achte Team of the Week bei FIFA 22 steht vor der Tür. Wir zeigen euch, welche Spieler es ins TOTW 8 schaffen und eine Inform-Karte erhalten könnten.

In den Predictions zum neuen Team of the Week sind gleich drei Akteure aus der Bundesliga vertreten. So ist Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach nach seinen Leistungen im Freitagsspiel gegen Mainz 05 ebenso denkbar wie Leon Goretzka, der im Spiel des FC Bayern München gegen das Überraschungsteam der Saison aus Freiburg glänzte. Dritter Akteur aus der deutschen höchsten Spielklasse ist Christopher Nkunku von RB Leipzig. Seine Leistung gegen Borussia Dortmund hat für mächtig Aufsehen gesorgt, weshalb eine Nominierung ins TOTW 8 keine große Überraschung darstellen sollte.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Das sind die Predictions zum Team of the Week 8

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „futhead“ und „FIFAUteam“:

TOTW 8: Predictions von „futhead“

TW: Yann Sommer, 86, Borussia Mönchengladbach

LV: Joao Cancelo, 87, Manchester City

RAV: Jonathan Clauss, 84, RC Lens

LV: Marcos Acuna, 86, FC Sevilla

ZM: Toni Kroos, 88, Real Madrid

ZDM: Leon Goretzka, 88, Bayern München

RM: Edin Viska, 84, Basaksehir

LF: Everton, 83, SL Benfica

LF: Neymar Jr., 92, Paris St. Germain

ST: Iago Aspas, 86, Celta Vigo

ST: Christopher Nkunku, 86, RB Leipzig

TW: Tim Krul, 81, Norwich City

IV: Kurt Zouma, 84, West Ham United

IV: Mattia Caldara, 81, FC Venedig

LM: Adrien Truffert, 81, Stade Rennais

LF: Pedro, 81, Lazio Rom

ST: Cristhian Stuani, 81, FC Girona

ST: Julian Alvarez, 84, River Plate

IV: Bart Vriends, 76, Sparta Rotterdam

ST: Victor Davila, 76, Club Leon FC

ST: Moses Mawa, 74, Kristiansund BK

ST: Daizen Maeda, 77, Yokohama FM

ST: Massimo Coda, 79, US Lecce

TOTW 8: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Koen Casteels, 87, VfL Wolfsburg

TW: Jonas Omlin, 81, HSC Montpellier

LV: Joao Cancelo, 87, Manchester City

IV: Kurt Zouma, 84, West Ham United

LV: Adria Pedrosa, 81, Espanyol Barcelona

RAV: Jonathan Clauss, 81, RC Lens

IV: Bart Vries, 76, Sparta Rotterdam

LF: Neymar Jr., 92, Paris Saint-Germain

ZM: Toni Kroos, 89, Real Madrid

RM: Edin Visca, 84, Basaksehir

LA: Everton, 83, SL Benfica

LA: Pedro, 82, Lazio Rom

LM: Bruma, 81, PSV Eindhoven

ZM: Mattias Svanberg, 79, FC Bologna

ZM: Joao Pedro, 78, CD Tondela

ZM: George Honeyman, 78, Hull City

RM: Ian Poveda, 77, Leeds United

ST: Iago Aspas, 86, Celta Vigo

ST: Shon Weissmann, 81, Real Valladolid

ST: Kieffer Moore, 80, Cardiff City

ST: Massimo Coda, 79, US Lecce

ST: Patric, 77, Gamba Osaka

ST: Michael Biron, 77, AS Nancy

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

>> „Rulebreakers“ bei FIFA 22: So sieht Team 1 aus <<