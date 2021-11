TOTW 7: Das neue Team of the Week – mit pfeilschnellem Vinicius Jr.

Das siebte Team of the Week bei FIFA 22 wurde am 3. November veröffentlicht. Wir zeigen uns, welche Spieler es ins TOTW 7 geschafft haben und eine Inform-Karte erhalten.

Zum zweiten Mal dabei ist Vinicius Jr. von Real Madrid. Dessen erste TOTW-Karte war bereits sehr beliebt, die neue Inform dürfte unter anderem mit einer Pace von 98 und einem Dribbling-Wert von 91 noch einmal einen drauflegen. Der „Featured“-Spieler der Woche ist James Tavernier (Glasgow Rangers), der einen Boost von sieben Punkten bekommen hat. Aus deutscher Sicht dabei sind Vincenzo Grifo (82, SC Freiburg) und Maximilian Arnold (84, VfL Wolfsburg). Robert Skov von der TSG Hoffenheim hat es mit einem Gesamt-Rating von 81 immerhin auf die Ersatzbank geschafft.

TOTW 7: So sieht das neue Team of the Week aus

Startelf:

TW: Gianluigi Buffon, 83, Parma Calcio

IV: Marquinhos, 88, Paris Saint-Germain

IV: Simon Kjaer, 85, AC Mailand

RAV: Reece James, 84, FC Chelsea

RV: James Tavernier, 84, Glasgow Rangers

LM: Yannick Carrasco, 86, Atletico Madrid

ZM: Maximilian Arnold, 84, VfL Wolfsburg

LM: Vincenzo Grifo, 82, SC Freiburg

LF: Vinicius Jr., 84, Real Madrid

ST: Andy Delort, 84, OGC Nizza

MS: Joaquin Correa, 84, Inter Mailand

Ersatzbank und Reserve:

TW: Aaron Ramsdale, 80, FC Arsenal

LAV: Robert Skov, 81, TSG Hoffenheim

LM: Galen0, 81, SC Braga

ZOM: Lucas Zelarayan, 81, Columbus Crew

ST: Dusan Vlahovic, 82, AC Florenz

RF: Junya Ito, 81, KRC Genk

ST: Aleksandar Mitrovic, 81, FC Fulham

LM: Hirving Lozano, 80, FC Cadiz

LF: Andrei Ivan, 76, Universitatea Craiova

LS: Nicolai Vallys, 74, Silkeborg IF

ST: Aaron Drinan, 71, Leyton Orient FC

ST: Matty Smith, 70, St. Patricks Athletic

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Das waren die Predictions zum Team of the Week 7

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „futhead“ und „FIFAUteam“:

TOTW 7: Predictions von „futhead“

TW: Kevin Trapp, 86, Eintracht Frankfurt

IV: Simon Kjaer, 85, AC Mailand

IV: Diego Carlos, 84, FC Sevilla

RAV: Reece James, 84, FC Chelsea

ZDM: Fabian Ruiz, 84, SSC Neapel

ZOM: Lucas Zelarayan, 81, Columbus Crew

LM: Yannick Carrasco, 86, Atletico Madrid

RF: Angel Di Maria, 88, Paris Saint-Germain

LF: Vinicius Jr., 85, Real Madrid

ST: Andy Delort, 84, OGC Nizza

ST: Joaquin Correa, 84, Inter Mailand

TW: Aaron Ramsdale, 83, FC Arsenal

RV: James Tavernier, 81, Glasgow Rangers

ZDM: Sergiy Sydorchuk, 81, Dynamo Kiew

RF: Junya Ito, 81, KRC Genk

ST: Carlos Vinicius, 81, PSV Eindhoven

ST: Dusan Vlahovic, 82, AC Florenz

ST: Aleksandar Mitrovic, 81, FC Fulham

LF: Nicolai Vallys, 74, Silkeborg IF

ZOM: Bart Ramselaar, 79, FC Utrecht

ST: Andrei Ivan, 76, Universitatea Craiova

ST: Sven Michel, 78, SC Paderborn

ST: Aaron Drinan, 71, Leyton Orient FC

TOTW 7: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Gregor Kobel, 82, Borussia Dortmund

TW: Stole Dimitrievski, 84, Rayo Vallecano

RAV: Reece James, 84, FC Chelsea

IV: Diego Carlos, 84, FC Sevilla

IV: Gabriel, 82, FC Arsenal

RV: James Tavernier, 81, Glasgow Rangers

ZOM: Thomas Müller, 89, FC Bayern München

RF: Angel Di Maria, 88, Paris Saint-Germain

LF: Vinicius Jr., 85, Real Madrid

LF: Ben Brereton Diaz, 82, Blackburn Rovers

ZM: Conor Gallagher, 80, Crystal Palace

ZOM: Andreas Weimann, 77, Bristol City

ZOM: Lucas Zelarayán, 81, Columbus Crew SC

ZOM: Paul Lewis, 71, Northampton Town

ST: Cristiano Ronaldo, 92, Manchester United

ST: Joaquin Correa, 84, Inter Mailand

ST: Habib Diallo, 84, Racing Straßburg

ST: Dusan Vlahovic, 82, AC Florenz

ST: Carlos Vinicius, 81, PSV Eindhoven

ST: Aleksandar Mitrovic, 81, FC Fulham

ST: Dom Telford, 72, AFC Newport County

ST: Aaron Drinan, 71, Leyton Orient FC

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.