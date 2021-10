Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Top-Spiele in den internationalen Top-Ligen. Einige Spieler dürften nach ihren Leistungen dabei eigentlich ihren Platz im neuen Team of the Week sicher haben. Das sind die Predictions!

An einem Wochenende, an dem es Duelle wie Inter gegen Juve, Marseille gegen PSG und das ewige Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona gab, überstrahlte ein Ergebnis alles – der 5:0-Sieg des FC Liverpool im Old Trafford.

Überragender Mann war dabei Mo Salah und der Ägypter könnte auch der erste Star-Spieler bei FIFA 22 sein, der seine zweite Inform-Karte erhält. Er stand schon im TOTW 1 – aber kommt EA Sports wirklich nach drei Treffern um ihn herum?

>> Don’t Stop Til You’re 99 – das hat es mit dem neuen adidas-Event bei FIFA 22 auf sich <<

Hoffnung darf sich auch berechtigterweise ein ehemaliger Bundesliga-Star machen, der sein erstes Clasico gespielt hat. David Alaba war beim Real-Sieg im Camp Nou Torschütze – gute Voraussetzungen für einen Verteidiger, um im TOTW zu erscheinen. Alaba hat zudem eine OTW-Karte, die auch ein Upgrade bekommen würde.

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „futhead“:

TOTW 6: Das sind die Predictions von „futhead“

TW: Lukasz Fabianski, 84, West Ham United

IV: David Alaba, 86, Real Madrid

IV: Dayot Upamecano, 84, FC Bayern München

IV: Sebastian Coates, 85, Sporting Lissabon

ZM: Ismael Bennacer, 83, AC Mailand

ZOM: Mason Mount, 85, FC Chelsea

ZOM: Yussuf Poulsen, 81, RB Leipzig

LF: Dusan Tadic, 86, Ajax

RF: Mo Salah, 91, FC Liverpool

ST: Kevin Volland, 85, AS Monaco

ST: Gonzalo Higuain, 84, Inter Miami

TW: Orozco, 75, Tijuana

IV: William Saliba, 81, Olympique Marseille

ZOM: Oliver Torres, 81, FC Sevilla

RM: Antonio Candreva, 81, Sampdoria Genua

ST: Giovanni Simeone, 84, Hellas Verona

ST: Mehdi Taremi, 82, FC Porto

ST: Joshua King, 81, FC Watford

LAV: Thomas Ouwejan, 79, Schalke 04

ST: Veton Berisha, 78, Viking

ST: Erik Esposito, 76, Slask Wroclaw

ST: Erik Bowman, 74, Shrewsbury Town

ST: Cristian Arango, 79, Los Angeles FC

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

>> FIFA 22 im Test – Darauf müsst ihr euch beim neuen Teil einstellen <<

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.