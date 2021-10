Das fünfte Team of the Week bei FIFA 22 steht vor der Tür! Wieder einmal haben sich Spieler aus der ganzen Welt mit guten Leistungen für einen Platz im TOTW und eine Spezialkarte empfohlen. Das sind die Predictions!

Könnte es in dieser Woche so weit sein? In den ersten Wochen hat Erling Haaland gefühlt in jedem Spiel für eine Leistung gesorgt, für die er einen Platz im Team of the Week bei FIFA Ultimate Team verdient hätte. Der Norweger wartet allerdings noch auf seine erste Spezialkarte.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Die könnte es jetzt im Rahmen des TOTW 5 geben – nach seinen zwei Treffern gegen Mainz 05 steht ein Upgrade auf 89 im Raume. Auch für Serge Gnabry, der beim 5:1 der Bayern in Leverkusen brillierte, könnte es am Mittwoch Grund zum Feiern geben.

International machen es einige Stars EA Sports sehr schwer, nicht auf sie zu setzen. Zu nennen ist da etwa Roberto Firmino, der beim 5:0 des FC Liverpool in Watford drei Treffer erzielte.

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „FIFAUteam“:

Das sind die Predictions für das TOTW 5 von „FIFAUteam“

TW: Simon Sluga, 77, Luton Town

TW: Eduoard Mendy, 85, FC Chelsea

IV: Konstantinos Mavropanos, 79, VFB Stuttgart

IV: Jason Denayer, 83, Olympique Lyon

IV: Angelo Ogbonna, 83, West Ham United

LV: Oscar Wendt, 78, IFK Göteburg

ZM: Thomas O’Connor, 73, Burton Albion

ZM: Anthony Losilla, 78, VfL Bochum

ZM: Branco van den Boomen, 78, FC Toulouse

ZM: Ruud Vormeer, 81, Club Brügge

ZM: Mateo Guendouzi, 81, Olympique Marseille

RM: Serge Gnabry, 86, FC Bayern München

LM: James McClean, 77, Wigan Athletic

ZOM: Jamie Paterson, 74, Swansea City

RW: Felipe Anderson, 86, Lazio Rom

MS: Roberto Firmino, 86, FC Liverpool

ST: Cristian Arango, Los Angeles FC

ST: David McGoldrick, 79, Sheffield United

ST: Aleksandar Mitrovic, 81, FC Fulham

ST: Ihlas Bebou, 81, TSG Hoffenheim

ST: Josip Ilicic, 86, Atalanta Bergamo

ST: Erling Haaland, 89, Borussia Dortmund

Alle Teams of the Week bei FIFA 22 Ultimate Team im Überblick

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

>> FIFA 22 im Test – Darauf müsst ihr euch beim neuen Teil einstellen <<

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.