Das vierte Team of the Week bei FIFA 22 ist das erste, das unter dem Einfluss von Länderspielen steht. Nach drei Wochen mit Vereinsfußball gibt es beim TOTW 4 nun Spezialkarten für die Spieler, die in ihren Nationalmannschaften glänzen konnten.

Die Erfahrung zeigt, dass Spieler, die sonst eher selten in den Fokus geraten, eine größere Chance auf einen Platz in einem von Länderspielen geprägten Team of the Week haben. Hier erfahrt ihr, welche Spieler eine Inform im TOTW 4 erhalten haben.

So sieht das TOTW 4 bei FIFA 22 aus

Im neuen Team of the Week gibt es eine Menge starker Karten – allen voran ist aber Sadio Mané mit einem Overall-Rating von 90. Dahinter reihen sich Keylor Navas (89), Thomas Müller (88) und Memphis Depay (86), der damit ein OTW-Upgrade erhält, ein. Einen großen Sprung im Vergleich zu seiner Standard-Karte macht Alessandro Bastoni (80 -> 85).

Startelf:

TW: Keylor Navas, 89, Paris St. Germain

LAV: Theo Hernandez, 86, AC Mailand

IV: Romero, 84, Tottenham Hotspur

IV: Alessandro Bastoni, 85, Inter Mailand

ZOM: Sadio Mané, 90, FC Liverpool

ZOM: Thomas Müller, 88, FC Bayern München

ZM: Sergej Milinkovic-Savic, 86, Lazio Rom

RM: Raphinha, 84, Leeds United

ST: Memphis Depay, 86, FC Barcelona

LF: Mikel Oyarzabal, 86, Real Sociedad

LF: Hirving Lozano, 84, SSC Neapel

Bank und Reserve:

TW: Andre Blake, 81, Philadelphia Union

IV: Josko Gvardiol, 81, RB Leipzig

RM: Wu Lei, 81, Espanyol Barcelona

LM: Garry Rodrigues, 81, Olympiakos Piräus

ST: Roman Yaremchuk, 81, Benfica Lissabon

ZM: Mohamed Elyounoussi, 81, FC Southampton

LM: Enner Valencia, 81, Fenerbahce Istanbul

TW: Lewis Ward, 73, Swindon Town

ZDM: Anibal Godoy, 78, Nashville SC

ZOM: Sandi Lovric, 78, FC Lugano

LF: Abdoul Fessal Tapsoba, 75, Standard Lüttich

ST: Ibrahima Koné, 71, Sarpsborg 08

Alle Teams of the Week bei FIFA 22 Ultimate Team im Überblick

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

TOTW 4: Das waren die Predictions

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Teams of the Week, die auf Grundlage von Länderspielen erscheinen, häufig etwas anders sind. Spieler, die sonst nicht so häufig in den Fokus geraten, haben hier eine Chance auf eine Inform.

Dieses Mal könnte Eric Maxime Choupo-Moting einer diser Spieler sein. Bei den Bayern nur Back-Up hinter Robert Lewandowski, war er für die Nationalmannschaft Kameruns zuletzt unabdingbar. Hoffnungen auf eine Spezialkarte mit Upgrade können sich auch Jadon Sancho von Manchester United und Sadio Mané vom FC Liverpool machen.

Im Folgenden zeigen wir euch die Prediction von „FIFAUteam“ und „Futhead“:

TOTW 4: Prediction von „FIFAUteam“

TW: Lewis Ward, 73, Swindon Town

TW: Keylor Navas, 89, Paris St. Germain

IV: Josko Gvardiol, 81, RB Leipzig

IV: Jose Fonte, 84, LOSC Lille

LV: Joachim Maehle, 81, Atalanta Bergamo

LV: Ludwig Augustinsson, 81, FC Sevilla

LV: Andy Robertson, 88, FC Liverpool

ZM: Steven Zuber, 81, AEK Athen

ZM: Davy Klaassen, 82, Ajax Amsterdam

RM: Christian Cueva, 79, Al Fateh

RM: Wu Lei, 81, Espanyol Barcelona

ZOM: Anastasios Bakasetas, 81, Trabzonspor

ZOM: Sadio Mané, 90, FC Liverpool

RF: Andreas Skov Olsen, 79, FC Bologna

RF: Ferran Torres, 84, Manchester City

RF: Josip Ilicic, 86, Atalanta Bergamo

LF: Enner Valencia, 81, Fenerbahce

LF: Jadon Sancho, 88, Manchester United

ST: Smail Prevljak, 79, KAS Eupen

ST: Roman Yaremchuk, 81, Benfica Lissabon

ST: Islam Slimani, 81, Olympique Lyon

ST: Eric Maxim Choupo-Moting, 81, FC Bayern München

ST: Callum Robinson, 82, West Brom

TOTW 4: Die Predictions von „Futhead“

TW: Keylor Navas, 89, Paris St. Germain

TW: David Ospina, 82, SSC Neapel

LAV: Andrew Robertson, 88, FC Liverpool

IV: Tomasz Kedziora, 81, Dynamo Kiew

IV: Josko Gvardiol, 84, RB Leipzig

LV: Joakim Maehle, 81, Atalanta Bergamo

ZM: Rodrigo Javier De Paul, 84, Atletico Madrid

LM: Enner Valencia, 81, Fenerbahce

RM: Riyad Mahrez, 87, Manchester City

RM: Wu Lei, 81, Espanyol Barcelona

ZOM: Sadio Mané, 90, FC Liverpool

ZOM: Eric Maxim Choupo-Moting, 81, FC Bayern München

ZOM: Sandi Lovric, 78, FC Lugano

ZOM: Fedor Cernych, 76, Jagiellonia

ZOM: Callum Robinson, 79, West Brom Albion

RF: Raphinha, 84, Leeds United

LF: Jadon Sancho, 88, Manchester United

ST: Memphis Depay, 86, FC Barcelona

ST: Kylian Mbappé, 92, Paris St. Germain

ST: Roman Yaremchuk, 81, SL Benfica

ST: Ruben Castro, 77, FC Cartagena

ST: Ibrahima Koné, 71, Sarpsborg 08

MS: Ferran Torres, 84, Manchester City

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

