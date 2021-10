Das erste Team of the Week, das von den Länderspielen geprägt wird, steht vor der Tür. Nach drei Wochen mit Vereinsfußball gibt es beim TOTW 4 nun Spezialkarten für die Spieler, die in ihren Nationalmannschaften glänzen konnten.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Teams of the Week, die auf Grundlage von Länderspielen erscheinen, häufig etwas anders sind. Spieler, die sonst nicht so häufig in den Fokus geraten, haben hier eine Chance auf eine Inform.

Dieses Mal könnte Eric Maxime Choupo-Moting einer dieser Spieler sein. Bei den Bayern nur Back-Up hinter Robert Lewandowski, war er für die Nationalmannschaft Kameruns zuletzt unabdingbar. Hoffnungen auf eine Spezialkarte mit Upgrade können sich auch Jadon Sancho von Manchester United und Sadio Mané vom FC Liverpool machen.

Im Folgenden zeigen wir euch die Prediction von „FIFAUteam“:

TOTW 4: Prediction von „FIFAUteam“

TW: Lewis Ward, 73, Swindon Town

TW: Keylor Navas, 89, Paris St. Germain

IV: Josko Gvardiol, 81, RB Leipzig

IV: Jose Fonte, 84, LOSC Lille

LV: Joachim Maehle, 81, Atalanta Bergamo

LV: Ludwig Augustinsson, 81, FC Sevilla

LV: Andy Robertson, 88, FC Liverpool

ZM: Steven Zuber, 81, AEK Athen

ZM: Davy Klaassen, 82, Ajax Amsterdam

RM: Christian Cueva, 79, Al Fateh

RM: Wu Lei, 81, Espanyol Barcelona

ZOM: Anastasios Bakasetas, 81, Trabzonspor

ZOM: Sadio Mané, 90, FC Liverpool

RF: Andreas Skov Olsen, 79, FC Bologna

RF: Ferran Torres, 84, Manchester City

RF: Josip Ilicic, 86, Atalanta Bergamo

LF: Enner Valencia, 81, Fenerbahce

LF: Jadon Sancho, 88, Manchester United

ST: Smail Prevljak, 79, KAS Eupen

ST: Roman Yaremchuk, 81, Benfica Lissabon

ST: Islam Slimani, 81, Olympique Lyon

ST: Eric Maxim Choupo-Moting, 81, FC Bayern München

ST: Callum Robinson, 82, West Brom

Alle Teams of the Week bei FIFA 22 Ultimate Team im Überblick

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.