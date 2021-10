Bevor es in die Länderspielpause gegangen ist, haben die Spieler noch einmal für ihre Vereine aufgedreht. Einige haben so gute Leistungen gezeigt, dass sie sich berechtigte Hoffnung auf einen Platz in Team of the Week bei FIFA 22 machen können. Das sind die Predictions für das TOTW 3.

Im TOTW 1 waren es Mo Salah und Joshua Kimmich, im zweiten Team of the Week war es Karim Benzema – einige hochkarätige Spezialkarten hat das Team of the Week in den ersten Wochen von FIFA 22 schon hervorgebracht.

>> FIFA 22 im Test – darauf müsst ihr euch beim neuen Teil einstellen <<

Was folgt diese Woche? Vermutlich ein Team of the Week mit viel Manpower aus der Bundesliga – Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Ellyes Skhiri (1. FC Köln), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) und auch Gladbachs Breel Embolo haben allesamt geliefert. Einige Zocker dürften auf Timo Werner im TOTW hoffen, der ja am Wochenende getroffen hat und mit viel Pace seinen Weg ins ein oder andere FUT-Team schaffen könnte.

Auch ein Alt-Star könnte sich eine Spezialkarte verdient haben: In den Predictions taucht ein gewisser Andres Iniesta auf, der mittlerweile bei Vissel Kobe in Japan aktiv ist. Der ein oder andere Nostalgiker dürfte auf ihn hoffen.

>> FIFA 22: Ones-to-Watch gestartet – alle OTW-Karten aus Team 1 <<

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „FIFAUteam“ und „Futhead“:

TOTW 3: Die Predictions von „FIFAUteam“

TW: Okan Kocuk, 76, Girsunspor

TW: Unai Simon, 84, Athletic Bilbao

IV: Arthur Theate, 77, FC Bologna

IV: Diego Llorente, 81, Leeds United

IV: Andrei Girotto, 81, FC Nantes

ZDM: Ellyes Skhiri, 81, 1. FC Köln

ZM: Thomas Lemar, 85, Atletico Madrid

LM: Guven Yalcin, 77, Besiktas

LM: Arnaut Danjuma, 81, FC Villarreal

LM: Filip Kostic, 86, Eintracht Frankfurt

ZOM: Anastasios Bakasetas, 81, Trabzonspor

ZOM: Andres Iniesta, 83, Vissel Kobe

LF: Junior Brumado, 75, FC Midtjylland

LF: Hwang Hee Chang, 81, Wolves

MS: Anderson Talisca, 84, Al Nassr

ST: Brian White, 75, Vancouver Whitecaps

ST: Georges Mikautadze, 76, RFC Serang

ST: Veton Berisha, 78, Viking FK

ST: Ercan Kara, 79, Rapid Wien

ST: Taiwo Awoniyi, 80, Union Berlin

ST: Jonathan David, 82, LOSC Lille

ST: Gaetan Laborde, 83, Stade Rennes

Die Predictions für das TOTW 3 von „Futhead“

TW: Kevin Trapp, 84, Eintracht Frankfurt

TW: Samir Handanovic, 87, Inter

IV: Diego Llorente, 81, Leeds United

IV: Andrei Girotto, 81, FC Nantes

IV: Giorgio Chiellini, 87, Piemonte Calcio

LV: Theo Hernandez, 86, AC Mailand

ZDM: Lee Evans, 76, Ipswich Town

ZDM: Ellyes Skhiri, 81, 1. FC Köln

ZM: Thomas Lemar, 85, Atletico Madrid

RM: Christian Fassnacht, 81, Young Boys

LM: Junior Brumado, 75, FC Midtjylland

LM: Arnaut Danjuma, 81, FC Villarreal

ZOM: Musa Barrow, 81, FC Bologna

ZOM: Andres Iniesta, 83, Vissel Kobe

RF: Timo Werner, 86, FC Chelsea

LF: Hwang Hee Chang, 81, Wolves

ST: Assan Ceesay, 71, FC Zürich

ST: Brian White, 75, Vancouver Whitecaps

ST: Georges Mikautadze, 76, RFC Serang

ST: Alex Mitrovic, 81, FC Fulham

ST: Patrik Schick, 82, Bayer Leverkusen

ST: Jonathan David, 82, LOSC Lille

ST: Breel Embolo, 84, Borussia Mönchengladbach

Alle Teams of the Week bei FIFA 22 Ultimate Team im Überblick

>> Weekend League in FIFA 22 umgekrempelt: Das ist neu bei FUT Champions <<

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

>> Veränderungen auf den Spitzenpositionen! Das sind die Spieler-Ratings bei FIFA 22 <<