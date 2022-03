TOTW 25: Die Predictions neuen Team of the Week bei FIFA 22

Ob Bundesliga, Premier League oder Primera Division, überall biegen die Spielzeiten ins letzte Saisondrittel ein. Zeit für große Leistungen – die mit einem Platz im neuen Team of the Week bei FIFA 22 belohnt werden? Wir zeigen euch in den Predictions, wer es ins TOTW 25 geschafft haben könnte.

TOTW 25: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 25 von „fifauteam„:

TW: Kasper Schmeichel, 87, Leicester City

TW: Andres Fernandez, 81, CD Huesca

RV: Trent Alexander-Arnold, 88, FC Liverpool

RAV: Reece James, 86, FC Chelsea

IV: Leandro Cabrera, 81, Espanyol Barcelona

IV: Tom Lees, 77, Huddersfield Town

ZOM: Kevin de Bruyne, 93, Manchester City

RM: Dominic Berardi, 87, US Sassuolo

RF: Felipe Anderson, 86, Lazio Rom

ZM: Mike Merino, 85, Real Sociedad San Sebastian

ZM: Carlos Soler, 84, FC Valencia

RM: Romain Faivre, 84, Olympique Lyon

LF: Oussame Idrissi, 81, FC Cadiz

LF: Ryan Fraser, 81, Newcastle United

LM: Lewis Morgan, 79, NY Red Bulls

ST: Lautaro Martinez, 87, Inter Mailand

ST: Ivan Toney, 86, FC Brentford

ST: Joao Felix, 86, Atletico Madrid

ST: Geatan Laborde, 86, Stade Rennes

ST: Karlan Grant, 79, West Brom Albion

ST: Michael Frey, 79, Royal Antwerp

ST: Jackson Muleka, 78, Kasimpasa

ST: Michael Obafemi, 77, FC Swansea

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.