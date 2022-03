TOTW 24: Die Predictions zum neuen Team of the Week bei FIFA 22

Ob Bundesliga, Premier League oder Primera Division, überall biegen die Spielzeiten ins letzte Saisondrittel ein. Auch das FIFA 22 Team of the Week 24 steht wieder an. Wir zeigen euch die Predictions zum neuen TOTW 24 geschafft hat.

Der große Star des neuen Team of the Week ist Kylian Mbappé (Gesamt-Rating: 93). Mit zwei Toren und einer Vorlage war er der Matchwinner für Paris Saint-Germain im Spiel gegen AS St-Étienne, das bei 15 Punkten Vorsprung auf Platz zwei langsam, aber sicher die Champagnerflaschen kalt stellen kann. Auch Real Madrid führt die Tabelle an, hat allerdings „nur“ sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Sevilla. Dass es sechs sind, hat viel mit Torhüter Thibaut Courtois (91) zu tun, der am Wochenende den knappen Sieg (1:0) bei Rayo Vallecano festhielt.

Aus der Bundesliga taucht lediglich Moussia Diaby von Bayer Leverkusen (87) in den TOTW-Predictions auf, der am Wochenende doppelt erfolgreich war und die Werkself somit auf Champions-League-Kurs hielt.

TOTW 24: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 24 von „fifauteam„:

TW: Thibaut Courtois, 91, Real Madrid

TW: Walter Benitez, 85, OGC Nizza

IV: Gabriel Paulista, 84, FC Valencia

LV: Renan Lodi, 84, Atletico Madrid

RAV: Matt Doherty, 82, Tottenham Hotspur

IV: Ben Mee, 82, FC Burnley

LV: Patrick van Aanholt, 81, Galatasaray Istanbul

IV: Jake Cooper, 79, FC Millwall

RM: Moussa Diaby, 87, Bayer Leverkusen

RM, Benjamin Bourigeaud, 84, Stade Rennes

LM: Anthony Nwakaeme, 82, Trabzonspor

ZDM: Oriol Romeu, 82, FC Southampton

ZM: Christoph Baumgartner, 82, TSG Hoffenheim

ZM: Cameron Brannagan, 81, Oxford United

LF: Jesper Karlsson, 81, AZ Alkmaar

RM: Yeremi Pino, 79, FC Villarreal

ST: Kylian Mbappé, 93, Paris Saint-Germain

ST: Dusan Vlahovic, 86, Juventus Turin (Piemonte Calcio)

ST: Giovanni Simeone, 86, Hellas Verona

ST: Carlos Vela, 85, Los Angeles FC

ST: Abderazak Hamdallah, 81, Al-Ittihad

ST: Nuno Da Costa, 78, SM Caen

ST: Paul Mullin, 75, AFC Wrexham

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.