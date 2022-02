TOTW 23: So könnte das neue Team of the Week bei FIFA 22 aussehen

Am Wochenende waren wieder alle europäischen Top-Ligen im Einsatz. Ob Bundesliga, Premier League oder Primera Division, überall biegen die Spielzeiten ins letzte Saisondrittel ein. Auch das FIFA 22 Team of the Week 23 steht wieder an. Wir zeigen euch, wer es ins TOTW 23 geschafft haben könnte.

TOTW 23: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 23 von „fifauteam„:

TW: Alban Lafont, 86, FC Nantes

TW: Andrea Consigli, 84, UD Sassuolo

IV: Domagoj Vida, 82, Besiktas Istanbul

IV: Jurrien Timber, 81, Ajax Amsterdam

LV: James McClean, 78, Wigan Athletic

LM: Jadon Sancho, 88, Manchester United

RM: Bukayo Saka, 87, FC Arsenal

LF: Junya Ito, 86, KRC Genk

LM: Iker Muniain, 85, Athletic Bilbao

LM: Luis Sinisterra, 82, Feyernoord Rotterdam

LM: Trezeguet, 81, Basaksehir

RF: Harry McKirdy, 79, Swindon Town

ZM: Morgan Gibbs-White, 78, Sheffield United

ZM: Lukasz Lakomy, 72, Zaglebie Lubin

ST: Harry Kane, 92, Tottenham Hotspur

ST: Christopher Nkunku, 87, RB Leipzig

ST: Pierre-Emerick Aubameyang, 86, FC Barcelona

ST: Julian Alvarez, 86, River Plate

ST: Arnaut Danjuma, 84, FC Villarreal

ST: Fabio Quagliarella, 82, Sampdoria Genua

ST: Moussa Marega, 81, Al-Hilal

ST: Giorgos Giakoumakis, 80, Celtic Glasgow

ST: Lucas Joao, 79, FC Reading

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.