TOTW 20: Wer ist im neuen Team of the Week 20?

In Europa machten die großen Ligen am vergangenen Wochenende eine Pause und nutzen die Zeit größtenteils für Tests. Doch international ging es hoch her, die Qualifikation zur Weltmeisterschaft stand in der übrigen Welt an. Und dann ist da ja auch noch der Afrika Cup, wo Sané, Salah und Co. vertreten sind.

Daher gibt es in dieser Woche ein ganz besonderes Team of the Week, da so auch mal den etwas weniger großen Ligen mehr Aufmerksamkeit zukommt. Viele Akteure aus Belgien, Schottland und Osteuropa könnten so den Weg ins TOTW20 schaffen.

TOTW 20: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 20 von „eurogamer“.

TW: Simon Mignolet, 83, FC Brügge

IV: Piero Hincapie, 82, Bayer Leverkusen

IV: Diego Godin, 83, Cagliari Calcio

RV: James Tavernier, 86, Glasgow Rangers

LV: Antonee Robinson, 79, FC Fulham

ZOM: Tom Rogic, 79, Celtic Glasgow

RM: Otavio, 84, FC Porto

ZDM: Casemiro, 90, Real Madrid

ZM: Rodrigo de Paul, 84, Atletico Madrid

ST: Salomon Rondon, 81, FC Everton

ST: Karl Toko Ekambi, 82, Olympique Lyon

ST: Mehdi Taremi, 84, FC Porto

ST: Luis Suarez, 90, Atletico Madrid

RF: Angel di Maria, 88, Paris St. Germain

LF: Sadio Mane, 91, FC Liverpool

MS: Caio Canedo Correa, 79, Al Ain

TW: Herve Koffi, 79, Sporting Charleroi

IV: Josip Sutalo, 75, Dinamo Zagreb

IV: Connor Goldson, 81, Glasgow Rangers

IV: Cheikhou Kouyate, 82, Crystal Palace

RV: Alvaro Tejero, 78, SD Eibar

LV: Saliou Ciss, 78, AS Nancy-Lorraine

LV: Nacho, 79, Real Valladolid

ZOM: Radja Nainggolan, 83, Royal Antwerpen

LM: Mislav Orsic, 81, Dinamo Zagreb

RM: Trezeguet, 81, Aston Villa

RM: Felix Passlack, 78, Borussia Dortmund

ZM: Ruud Vormer, 82, FC Brügge

ZM: Roque Mesa, 81, Real Valladolid

ZM: Franco Vazquez, 81, Parma Calcio

ZM: Lukas Görtler, 79, FC St. Gallen

ZDM: Fabian Frei, 79, FC Basel

ZDM: Krystian Bielik, 79, Derby County

LF: Rochinha, 81, Vitoria Guimaraes

LF: Marko Livaja, 84, Hajduk Split

RF: Marcus Edwards, 86, Vitoria Guimaraes

MS: Ricardo Horta, 82, Sporting Braga

ST: Bas Dost, 81, FC Brügge

ST: Francisco Soares, 81, FC Brügge

ST: Aleksandar Mitrovic, 86, FC Fulham

ST: Massimo Coda, 82, US Lecce

ST: Marc Heider, 76, VfL Osnabrück

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.