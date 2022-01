TOTW 19: Das ist die Prediction zum neuen Team of the Week 19

In der Bundesliga gewinnen die beiden Topteams aus München und Dortmund im Gleichschritt und ziehen immer weiter davon in der Tabelle. Dagegen schlittern der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach immer tiefer in die Krise.

International zieht auch in England Manchester City immer mehr davon und steuert auf die achte Meisterschaft zu. In Spanien und Italien sind die Meisterschafskämpfe dagegen noch ein wenig spannender. Für das Team of the Week 19 bedeutet das wieder spannende Spieler, die ins TOTW 19 rutschen könnten.

TOTW 19: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 18 von „fifauteam“.

TW: Jeremias Ledesma, 84, FC Cadiz

TW: Marco Bizot, 81, Stade Brest

IV: Thiago Silva, 87, FC Chelsea

IV: David Garcia, 84, CA Osasuna

IV: Willi Orban, 84, RB Leipzig

LV: Alfonso Pedrazq, 81, FC Villarreal

ZDM: Joshua Kimmich, 91, FC Bayern München

LF: Marcus Rashford, 86, Manchester United

LM: Moussa Diaby, 86, Bayer Leverkusen

ZM: Joao Moutinho, 85, Wolverhampton Wanderers

ZM: Orkan Kokcu, 84, Feyernoord Rotterdam

LF: Steven Bergwijn, 83, Tottenham Hotspur

LM: Stephy Mavidid, 81, HSC Montpellier

ZOM: Emre Akbaba, 79, Alanyaspor

RM: Josh Sargent, 78, Norwich City

ST: Dries Mertens, 86, SSC Neapel

MS: Max Kruse, 84, 1. FC Union Berlin

ST: Amine Gouiri, 84, OGC Nizza

ST: Tammy Abrahan, 82, AS Rom

ST: Hwang Ui Jo, 81, Girondins de Bordeaux

ST: Britt Assombalonga, 78, Adana Demirspor

ST: Danny Ward, 77, Huddersfield Town

ST: Juanma Garcia, 76, Burgos CF

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.