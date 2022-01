TOTW 17: Das sind die Predictions für das neue Team of the Week

Die Bundesliga ist nun auch in die Rückrunde gestartet, womit es wieder deutlich mehr Auswahl für das kommende Team of the Week gibt. Nachdem die Bayern gestolpert sind und der BVB gewinnen konnte, kommt in Deutschland vielleicht noch mal Spannung auf.

In England gab es am vergangenen Wochenende viele Pokalbegegnungen, in Italien und Spanien ging der Ligabetrieb normal weiter. Durch die Pokalspiele könnte es vielleicht zu der einen oder anderen Überraschung kommen.

TOTW 17: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 17 von „fifauteam“.

TW: Aitor Fernandez, 84, UD Levante

TW: Walter Benitez, 83, OGC Nizza

LAV: Theo Hernandez, 87, AC Milan

RAV: Jonathan Clauss, 86, RC Lens

LV: Alejandro Grimaldo, 84, SL Benfica

RAV: Stefan Lainer, 83, Borussia Mönchengladbach

IV: Iago, 79, Al Taawoun

LF: Mikel Oyarzabal, 87, Real Sociedad San Sebastian

RF: Dominic Berardi, 86, Sassuolo Calcio

LM: Luis Diaz, 85, FC Porto

ZOM: Dominik Szoboszlai, RB Leipzig

LF: Gianluca Caprari, 81, Hellas Verona

ZOM: Lincoln, 79, Santa Clara

ZDM: Henrique, 79, Al Ittihad

ZM: Valentin Eysseric, 79, Kasimpasa

LM: Niclas Eliasson, 76, Olympique Nimes

ZM: Milos Pantovic, 76, VfL Bochum

ST: Paulo Dybala, 88, Juventus Turin

ST: Ihlas Bebou, 84, TSG Hoffenheim

ST: Luis Muriel, 84, Atalanta Bergamo

ST: Ludovic Aljorque, 82, Racing Strasbourg

ST: Cheriff Ndiaye, 77, Göztepe

ST: Dani Escriche, 76, Huesca FC

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.