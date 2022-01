TOTW 16: So könnte das neue Team of the Week 16 aussehen

Die Bundesliga startet erst am Wochenende in die Rückrunde, aber international ging es auch über den Jahreswechsel weiter. Und so gibt es auch in dieser Woche ein neues Team of the Week. Wir zeigen euch, welche Spieler es ins TOTW 16 geschafft haben könnten.

TOTW 16: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 16 von „fifauteam“.

TW: Kasper Schmeichel, 86, Leicester City

TW: David Soria, 84, FC Getafe

IV: Gerard Pique, 86, FC Barcelona

IV: Davinson Sanchez, 82, Tottenham Hotspur

RAV: Stuart Dallas, 81, Leeds United

RAV: Mads Roerslev, 75, FC Brentford

ZDM: Rodri, 87, Manchester City

ZM: Scott McTominay, 85, Manchester United

ZM: Ever Banega, 84, Al Shabab

LM: Alexis Mac Allister, 81, Brighton Hove & Albion

ZM: Aaron Mooy, 81, Shanghai Port

ZOM: Manuel Lanzini, 81, West Ham United

RM: Iuri Medeiros, 79, FC Braga

LM: Craig Goodwin, 79, Adelaide United

RM: Andreas Weimann, 78, Bristol City

ST: Iago Aspas, 87, Celta Vigo

ST: Angel Correa, 85, Atletico Madrid

ST: Bafetimbi Gomis, 82, Al Hilal

ST: Paulinho, 82, Sporting Lissabon

ST: Odsonne Edouard, 81, Crystal Palace

ST: Michael Smith, 76, Rotherham United

ST: Ross Stewart, 75, Sunderland A.F.C.

ST: Harry McKirdy, 72, Swindon Town

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.