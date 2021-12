TOTW 15: Predictions zum neuen Team of the Week – mit Karim Benzema

Die Bundesliga macht über Weihnachten Pause, aber international geht es an den Feiertagen weiter. Und so gibt es auch in dieser Woche ein neues Team of the Week. Wir zeigen euch, welche Spieler es ins TOTW 15 schaffen könnten – in den Predictions.

Absoluter Star des Team of the Week 15 könnte Karim Benzema werden. Der Stürmer sicherte Real Madrid am 22. Dezember mit seinem Doppelpack bei Athletic Bilbao den Sieg und den Ausbau der Tabellenführung. Am traditionellen Boxing Day in England haben sich auch einige Spieler hervorgetan: Beim irren 6:3 von Manchester City über Leicester City erzielte der Innenverteidiger in der 69. Minute das vorentscheidende 5:3. Arsenal deklassierte derweil Norwich mit 5:0, wobei Bukayo Saka zwei Treffer beisteuerte.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

TOTW 15: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 15.

Die Prediction zum TOTW 15 von „FIFAUteam“:

TW: Alban Lafont, 84, FC Nantes

TW: Thomas Didillon, 79, Cercle Brügge

IV: Aymeric Laporte, 87, Manchester City

RAV: Denzel Dumfries, 84, Inter Mailand

RAV: Emerson Royal, 82, Tottenham Hotspur

IV: Marcos Senesi, 82, Feyenoord Rotterdam

LV: Filip Novak, 81, Fenerbahce Istanbul

RF: Bukayo Saka, 86, FC Arsenal

ZDM: Frank Kessie, 86, ZDM, AC Mailand

RF: Antony, 84, Ajax Amsterdam

RM: Edin Visca, 84, Istanbul Basaksehir

LM: Darwin Machis, 84, FC Granada

LM: Justin Kluivert, 81, OGC Nizza

LM: Stephy Mavididi, 81, HSC Montpellier

LF: Scott Twine, 81, MK Dons

ZOM: Knowledge Musona, 78, Al-Tai FC

ZM: Panutche Camara, 75, Plymouth Argyle

MS: Karim Benzema, 91, Real Madrid

ST: Goncalo Guedes, 84, FC Valencia

ST: Vincent Aboubakar, 81, Al-Nassr FC

ST: Boulaye Dia, 81, FC Villareal

ST: Kevin van Veen, 74, FC Motherwell

ST: Ryan Loft, 72, Scunthorpe United

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.